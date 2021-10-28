Команды Михайлюка и Лэня дружно победили в матчах НБА. Центровой обидел бывший клуб

В ночь на четверг, 28 октября, оба представителя Украины в НБА отпраздновали победу. "Торонто Рэпторс" Святослава Михайлюка на своей площадке разобрались с "Индианой "Пейсерс" со счетом 118:100. Воспитанник школы "Черкаських Мавп" за 11 минут в игре набрал семь очков, сделал два перехвата и один подбор. Свят реализовал оба двухочковых броска и один трехочковый.

Имея две победы и три поражения, "Торонто" поднялся на 10-е место Восточной конференции.

"Сакраменто Кингз" Алексея Лэня добыл выездную победу над "Финикс Санс" – 110:107. Напомним, в клубе из Аризоны наш центровой отыграл пять сезонов. На этот раз в кольцо бывшей команды Лэнь отправил 10 очков, собрал три подбора, по одному перехвату и передаче. Правда, 28-летний баскетболист заработал четыре фола и совершил две потери. Смотрите обзор встречи в Финиксе.

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После этого поединка у "Сакраменто" стало по две победы и поражения, что позволяет "Королям" занимать пятое место на Западе. Непобедимыми в НБА с четырьмя "викториями" остаются лишь "Чикаго Буллз" и "Голден Стейт Уорриорз".

Как сообщал OBOZREVATEL, Святослав Михайлюк провел результативный матч в НБА против "Далласа".

В среду, 27 октября, "Прометей" добыл первую победу в Лиге чемпионов ФИБА.