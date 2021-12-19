Украинец Михайлюк повторил достижения Медведенко в НБА

Защитнику сборной Украины и "Торонто" Святославу Михайлюку покорилось очередное достижение украинского баскетбола.

Набрав 5 очков за 17 минут на площадке в матче против "Голден Стейт", Святослав Михайлюк повторил показатель Станислава Медведенко по результативности среди украинских баскетболистов, когда-либо игравших в НБА.

Станислав Медведенко за годы выступлений в сильнейшей лиге мира набрал 1390 очков и по сей день занимал единоличное третье место в рейтинге.

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Для того чтобы набрать 1390 очков в карьере НБА Михайлюку понадобились 193 матча и 1222 броска с игры (с показателем их реализации в 40,2%).

Уже в следующем матче Михайлюк может выйти на чистое третье место, а дальше цель – Виталий Потапенко, за 11 сезонов в НБА набравший 3995 очков.

Лидирует в историческом рейтинге Алексей Лэнь, который в этом сезоне проводит в Сакраменто. На его счету уже 4265 очков с 2013 года.

Воспитанник школы "Черкаських Мавп" начинал карьеру в Лос-Анджелес Лейкерс, которые выбрал его под 47-м номером драфта-2018.

Святослав прошлый сезон заканчивал в "Оклахома-Сити", куда был обменен из "Детройт Пистонс". "Моторы" обменяли игрока нашей сборной на атакующего защитника Хамиду Диалло.

Михайлюк набирал в среднем в карьере 10,3 очка и 3,0 подбора в 30 матчах за "Тандер", показав точность 43,8% с игры и 33,6% из-за дуги.

Изначально Михайлюк был ограниченно свободным агентом, но стал неограниченным, когда "Оклахома-Сити" отозвала его квалификационное предложение в начале августа .

Михайлюк начинал карьеру в детской и юношеской командах "Черкаських Мавп". В сезоне 2012/13 он дебютировал в украинской Суперлиге, приняв участие в трех поединках.

В 2013-м Святослав впервые сыграл за сборную Украины до 16 лет, а в 2014-м – за взрослую национальную команду. В 2016-м его признали самым результативным и успешным баскетболистом "молодежки".

В 2014 году Михайлюк принял приглашение из США и начал выступать за университетскую команду "Канзас Джейхокс".

Яркая игра помогла ему подписать контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс" по итогам драфта 2018 года. Через год украинца обменяли в "Детройт".