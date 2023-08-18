Украинцы не смогли выйти в финал квалификации на баскетбольный турнир Олимпиады-2024

Сборная Украины по баскетболу не смогла пробить в финал пре-квалификационного турнира к Олимпиаде-2024, который в эти дни проходит в Стамбуле. Подопечные тренера Виталия Степановского уступили Хорватии, в составе которой выступают два представителя Национальной баскетбольной ассоциации, – 70:85.

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Наши соперники считались явными фаворитами у букмекеров и уже к середине первой четверти сумели заработать преимущество в 11 очков. Этот стартовый провал вынудил наставника "сине-желтых" устроить настоящую взбучку своим подопечным во время тайм-аута. Этот момент положительно повлиял на украинцев, которые тут же выдали рывок – 7:0.

Уступив период в семь пунктов, украинцы вернулись на паркет более раскованными. "Сине-желтые" благодаря этому сумели заставить соперников фолить, ошибаться и сумели сравнять счет. Тем не менее до большого перерыва хорватам удалось вернуть себе преимущество в шесть очков.

Вторая половина встречи началась с того, что арбитры присудили нашему тренеру технический фол. "Клетчатые" выдали отрыв 10:0, чем обеспечили себе очень комфортный перевес в счете. Минутный перерыв, который взял Степановский, не повлиял на ход игры, и к середине четверти наши так и не набрали ни одного очка.

Только после этого сборная Украины начала результативно играть в атаке, однако отставание от соперника было слишком большим – 16 перед решающей четвертью. Имея такой отрыв, хорваты спокойно себя чувствовали на паркете. К тому же травму получил капитан наших Вячеслав Кравцов.

Балканцы довели поединок до итоговой победы. Таким образом, "сине-желтые" потеряли шансы сыграть на Олимпиаде в Париже.

Олимпиада-2024. Баскетбол

Пре-квалификация. Полуфинал

Стамбул, Sinan Erdem Arena

Украина – Хорватия – 70:85 (17:24, 19:18, 16:26, 18:17)

Как сообщал OBOZREVATEL, на групповом этапе пре-квалификации к ОИ-2024 сборная Украины драматично обыграла Болгарию, победила Исландию и уступила Турции.

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