Украина вышла в полуфинал отбора на баскетбольный турнир ОИ-2024

Мужская сборная Украины по баскетболу проиграла в третьем туре пре-олимпийского квалификационного турнира в Турции и со второго места в группе С вышла в полуфинал. Подопечные Виталия Степановского в Стамбуле уступили хозяевам со счетом 72:85.

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Начало встречи прошло в равной борьбе. Украина сделала акцент на трехочковые, которые точно реализовали Войналович, Крутоус и Ковляр. Когда на паркете был Вячеслав Кравцов мы выглядели мощно, но как только его менял Артем Пустовой, то сразу начинались проблемы. Классический момент случился, когда Артем не забил 2 с открытой позиции, а в защите через него турок точно бросил "трюльник".

Баскетболисты Украины продолжали успешно атаковать с дальней дистанции и только благодаря статистике трехочковым (6/8) мы держались на одном уровне. Под кольцом, особенно с выходом Пустового, мы полностью теряли инициативу.

Было видно, что сборная Украины очень сконцентрирована и настроена на борьбу, Главный тренер хозяев в середине второго тайма получил технический фол за тем, что слишком бурно возмущался решением арбитра.

Это своеобразно обозлило его подопечных. Турки взвинтили темп, набрали 5 очков подряд и вынудили Виталия Степановского брать таймаут при счете 34:33. Сразу же после этого Бобров у себя под кольцом просто отдал мяч сопернику.

Украинское нападение стало хаотичным, потеряло целостность, что сразу же негативно сказалось на результате. Точные трешки превратились в "ейрболы" и только Кравцов демонстрировал стабильность под кольцом.

Постепенно Турция благодаря мощному силовому баскетболу начала уходить в отрыв, при счете 44:38 заставив Степановского опять брать минутный перерыв. До большого перерыва гандикап хозяев еще больше вырос - 49:41.

Во второй половине никаких кардинальных изменений в рисунке игры не случилось. Сборная Турции, ведомая центровым "Хьюстон Рокетс" Альпереном Шенгюном, уверенно выиграла третью четверть 21:14.

В четвертой десятиминутке подопечные Степановского расслабились, начали играть в свое удовольствие и смогли сократить разрыв, однако на общий итог это не повлияло.

Свой матч плей-офф Украина сыграет в пятницу, 18 августа. Наиболее вероятный противник - Хорватия. "Клетчатые" свой матч 3-го тура с Нидерландами проведут позже.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1-м туре сборная Украины добыла драматичную победу в овертайме над Болгарией, а во 2-м разобралась с Исландией.

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