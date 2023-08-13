Украина добыла вторую победу в отборе на баскетбольный турнир ОИ-2024

Мужская сборная Украины по баскетболу добыла вторую победу в пре-олимпийском квалификационном турнире в Турции. Подопечные Виталия Степановского в Стамбуле обыграли команду Исландии 82:69.

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Украина традиционно резво начала встречу, оформив рывок 15:6, но затем наша атака забуксовала. Быстрые исландцы смогли засушить защиту, забив в итоге на последней секунде трехочковый, который оформил их победу в четверти 18:17.

Провалы в защите продолжились и в начале второй десятиминутке. Сборная Исландии сделала акцент на сольные прорывы своего лидера. Постепенно баскетболисты Украины нашли свою игру, свели к минимуму ошибки на паркете и спокойно набирали очки в атаке.

Под конец первой половины Ковляр трехочковым сделал счет 32:43 в пользу Украины, вынудив тренера исландцев взять таймаут. Это особо нашим соперникам не помогло - по прежнему исландцы строили игру на проходах под кольцо.

Третья четверть не смогла порадовать немногочисленных зрителей яркой игрой и большим количеством забитых бросков. Обе сборные много ошибались в заключительных фазах атак, в результате чего после 5 минут счет был 43:56 в нашу пользу. Концовка прошла под диктовку баскетболистов из Украины.

В четвертой четверти "желто-синие" исландская сборная начала постепенно сокращать отставание, но до критической ситуации на паркете дело не дошло. Точный трехочковый от Мишулы сделал счет 67:78.

Оставшиеся 2 минуты прошли в отчаянных попытках исландцев перевести игру в овертайм, но на итоговый результат это не повлияло.

Свой матч 3-го тура Украина сыграет против Турции во вторник, 15 августа. Начало в 20:00 по киевскому времени.

Пре-олимпийский квалификационный турнир включает в себя две группы по четыре команды. Два лучших коллектива выйдут в плей-офф, в котором победитель получит путевку на отборочный турнир на Игры в Париже.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в 1-м туре сборная Украины добыла драматичную победу в овертайме над Болгарией.

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