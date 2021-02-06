Украина победой завершила отбор на женский Евробаскет-2021

Национальная женская сборная Украины по баскетболу в заключительном матче отбора на чемпионат Европы-2021 обыграла команду Финляндии и финишировала на 2-й строчке в группе G.

Матч прошел в португальском городе Матозиньюш в так называемом пузыре и завершился со счетом 91:75.

Наши баскетболистки ураганно начали матч. Быстрые кинжальные прорывы, точные скидки на периметр и уверенная игра лидера Алины Ягуповой привели к тому, что к середине первой четверти счет был 5:12 в пользу Украины. Тренер финок пытался тайм-аутом сбить атакующий пыл украинок, но это не помогло.

Финляндия сделала акцент на дальние атаки, однако низкая результативность не оставляла шансов на успех такой тактики. В тоже время Украина раз за разом набирала очки и закончила первый 10-минутный отрезок 27:15.

Во второй четверть рисунок игры не поменялся. Суоми по-прежнему атаковали из-за дуги, даже не пытаясь подобраться в краску. Любые попытки прорваться под украинское кольцо заканчивалось потерями и нашей контратакой. На 7-й минуте счет был 45:24 в нашу пользу и Рекка Салминену срочно пришлось брать тайм-аут, чтобы остановить рывок Украины 13:2.

После перерыва баскетболистки Финляндии попробовали изменить тактику, став гораздо выше играть в защите, но на результат это не повлияло. Мощные атаки Ягуповой и Науменко, а также выигранный подбор на чужом щите (15-4) держали разрыв в счете в пределах 20 очков.

Четвертая четверть стала формальностью. Сборная Украины уверенно контролировала матч и довела его до заслуженной победы.

В финальную часть турнира попадают победители групп и лучшие 5 команд, занявшие вторые места. Вошла ли наша команда в пятерку лучших вторых и попала ли на Евробаскет, станет известно лишь по окончанию всех поединков тура (поздний вечер 6 февраля)

Как сообщал OBOZREVATEL, матч третьего тура квалификации к чемпионату Европы-2021 Украина – Финляндия, завершился со счетом 84:66 в пользу наших баскетболисток. Отметим, что несколько дней назад Украина добыла разгромную победу над Португалией.