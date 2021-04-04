Определился победитель Кубка Украины по баскетболу

Столичный "Будивельник" обыграл "Черкаськи Мавпы" и завоевал Кубок Украины по баскетболу сезона-2020/21.

Поединок на паркете киевского Дворца спорта "Венето" завершился со счетом 70:93.

Поединок начался в быстром темпе, где обе команды демонстрировали самоотверженную борьбу на обеих концах площадки. Ближе к середине четверти все четче стало проявляться преимущество киевской команды. Уверенная работа под кольцом Девенпорта и точная "стрельба" с дистанции позволили закончить первую 10-минутку со счетом 20:23.

Во второй четверти "Будивельник" полностью доминировал на паркете. "Мавпы" ничего не могли сделать под кольцом, раз за разом пропуская киевских центровых. В атаке номинальные хозяева сбились на неподготовленные "дальние". Это все привело к тому, что после первой половины счет был 34:48.

В третьей четверти ситуация не поменялась. Подопечные Максима Михельсона никак не могли наладить защиту, легко пропуская дальние и средние броски киевлян. Баскетболисты из Киева владели тотальным превосходством и легко довели встречу до победы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в полуфинале КУ "Черкаськи Мавпы" обыграли "Запорожье" 79:67, а "Будивельник" прошел МБК "Николаев" 82:71.