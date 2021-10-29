Родственники погибших со звездой НБА Коби Брайантом получат миллионы за фото

Семьи погибших при крушении вертолета бывшего знаменитого баскетболиста Коби Брайанта договорились с властями округа Лос-Анджелес об урегулировании конфликта. Возник он из-за публикации фотографий сотрудниками специальных служб с места аварии без разрешения родственников. В итоге местные органы заплатят двум семьям по 1,25 миллиона долларов.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на адвокатов округа. Иск предъявляли представители Джона Альтобелли, его жены Кери и их 14-летней дочери Алиссы, а также Кристины Маузер. Семьи жертв обратились в суд, считая, что их права на контроль над фотографиями с места катастрофы нарушены.

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Для приведения решения в исполнение его должен утвердить наблюдательный совет Лос-Анджелеса.

Как известно, названа официальная причина гибели Коби Брайанта – одного из величайших баскетболистов в истории. Фатальную ошибку совершил пилот вертолета.

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