Поражение "Тернополя" : результаты Суперлиги Windrose 12 декабря

В чемпионате Украины по баскетболу в воскресенье, 12 декабря, играются очередные поединки группового этапа в Суперлиге Windrose. "Харьковские Соколы" победили "Тернополь" (75:70), а "Днепр" на домашнем паркете играет с "Киев-Баскетом".

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Как сообщал OBOZREVATEL, накануне "Будивельник" одолел гостей из "Запорожья" 87:81, а "Черкаськи Мавпы" дома уступили "Прометею" (76:90). В других матчах "Химик" не справился в Кривом Роге с "Кривбассом" (63:66), а "Николаев" проиграл дома "Одессе" в южном дерби (80:82).