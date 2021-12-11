Победы "Прометея" и "Будивельника": результаты Суперлиги Windrose 11 декабря

В чемпионате Украины по баскетболу в субботу, 11 декабря, будут сыграны очередные поединки группового этапа в Суперлиге Windrose. В Киеве "Будивельник" одолел гостей из "Запорожья" 87:81, а "Черкаськи Мавпы" дома уступили "Прометею" (76:90). В других матчах "Химик" отправился в Кривой Рог к "Кривбассу", а "Николаев" играет с "Одессой" в южном дерби.

Матчем в Киеве между столичным Будивельником и Запорожьем стартовал игровой день в Суперлиге Windrose.

Начало игры оказалось ровным, но именно Запорожье вышло вперед и пыталось держаться впереди в счете. Строитель не отпускал соперника больше, чем на 5 очков, но и выйти вперед команде Миглиниекса долго не удавалось. Лишь за три минуты до конца второй четверти Будивельник оказался впереди на 5 очков и фактически это преимущество хозяева сумели сохранить до перерыва — 43:39.

Видео дня

В третьей четверти впереди был Будивельник, преимущество которого достигало 10 очков, но к окончанию 10-минутки Запорожья сократил свое отставание до минимума – 63:62.

Последняя четверть прошла по преимуществу Будивельника, хотя за 1:30 до конца игры Запорожье приблизилось на расстояние 2 очка. Но Миглиниенс в этот момент взял тайм-аут, после которого киевляне провели две результативные атаки, довели свое преимущество до +6 за 45 секунд до конца и уже не отдали сопернику победу – 87:81.

В следующем матче 17 декабря Запорожье дома примет Киев-Баскет, а вот Будивельник уже в понедельник, 13 декабря, на своей площадке сыграет против Прометея.

Будивельник – Запорожье 87:81 (18:19, 25:20, 20:23, 24:19)

Будивельник: Браун 6, Стоктон 14+5 передач, Близнец 10, Кобец 10, Гордон 6+9 подборов – старт; Рэндл 27+9 передач, Конев 12+10 подборов, Кондраков 2, Апшоу 0

Запорожье: Максвелл 12, Мальчевский 13+10 подборов, Фрэнсис 17, Сизов 8+7 подборов + 5 передач – 5 потерь, Джозеф 12+6 подборов + 7 передач – старт; Михеев 8, Удрас 8+7 подборов, Морозов 3, Титов 0

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне БК "Днепр" одержал непростую победу над "Тернополем" в очередном матче Суперлиги Windrose. Подопечные Дениса Болдаева на своей площадке были сильнее – 91:87.