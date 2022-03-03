"Прометей" потерпел первое поражение в топ-16 Лиги чемпионов ФИБА

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Баскетбольный клуб "Прометей" из Слобожанского проиграл румынскому "Клужу" в третьем туре топ-16 Лиги чемпионов ФИБА. Поединок в чешском Нимбурке завершился со счетом 81:92.

Хозяева имели преимущество в физических данных, плюс у "Прометея" сказался очень большой промежуток между матчами (10 февраля - 3 марта). Украинский клуб не смог закрыть "краску", пропустив очень много очков оттуда, особенно на старте.

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"Клуж" попал с периметра 12 из 25 своих бросков.

В конце второй четверти наши соотечественники могли перехватить инициативу, но при счете 37:39 не смогли реализовать ключевую атаку, промахнувшись два открытых трехочковых.

Свою следующую встречу "Прометей" проведет 9 марта в Чехии против местного "Остенде".

10 февраля "Прометей" победил "Остенде" во втором туре топ-16 Лиги чемпионов ФИБА. Поединок в Бельгии на арене "Верслюс Дом" завершился со счетом 87:91.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом туре топ-16 Лиги чемпионов ФИБА "Прометей" победил испанскую "Уникаху" (70:69). Это стало первой в истории победой украинцев в этом раунде турнира.

"Прометей" выиграл серию плей-ин у иерусалимского "Хапоэля", до этого установив несколько рекордов в регулярном сезоне.

Отметим, что второй матч между "Прометеем" и "Хапоэлем" ознаменовался драматичной развязкой на последних секундах.

Напомним, на групповом этапе Лиги чемпионов "Прометей" финишировал третьим в квартете А (3 победы/3 поражения), пропустив вперед немецкий "Людвигсбург", испанский "Тенерифе" и опередив итальянскую "Сассари".