"Прометей" не оставил шансов "Днепру" и вышел вперед в полуфинале Суперлиги Париматч

"Прометей" разгромил "Днепр" в первом домашнем матче полуфинальной серии Суперлиги Париматч между командами. Подопечные Ронена Гинзбурга вышли вперед в серии (2:1) благодаря победе со счетом 89:53.

Ничто не предвещало беды для действующих чемпионов Украины в первой половине встречи. После равного начала поединка гости выдали небольшой рывок и завладели преимуществом в 8 очков.

В начале второй четверти клуб из Каменского начал нащупывать свою игру и захватил лидерство, после чего уже не оглядывался назад. Перед большим перерывом "Прометей" выигрывал всего в 5 пунктов, но после паузы на паркете была только одна команда.

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За всю третью четверть днепряне набрали всего 4 очка, в то время как их соперники забросили 31. У хозяев снова хорошо проявил себя Сидоров, который стал лучшим игроком предыдущего матча серии, а также Стефенс, Липовый и Эванс, которые записали на свой счет как минимум по 10 баллов.

После погрома в третьей десятиминутке решающий отрезок поединка превратился в формальность.

"Прометей" – "Днепр" 89:53 (17:21, 20:11, 31:4, 21:17)

"Прометей": Сидоров 20 + 5 передач + 5 подборов + 3 перехвата, Стефенс 14 + 5 подборов, Липовый 11, Эванс 10 + 7 подборов, Петров 6 – старт, Майерс 11 + 6 подборов, Беликов 9, Пирогов 5, Климов 2, Лукашов 1 + 4 передачи, Бринюк 0, Луценко 0

"Днепр": Купер 12 + 7 подборов + 4 передачи, Кравцов 9, Санон 8, Глебов 3, Тимофеенко 2 + 8 подборов – старт, Натяжко 10, Бобров 4 - 5 потерь, Закурдаев 3, Шундель 2, Коломойский 0, Корниенко 0, Бондарчук 0.

Как сообщал OBOZREVATEL, во втором матче "Прометей" выиграл на выезде, а "Киев-Баскет" вырвал победу у "Запорожья".