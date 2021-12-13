'Прометей' обыграл 'Будивельник' в Суперлига Windrose

Столичный БК "Будивельник" и "Прометей" выдали потрясающий матч в регулярном чемпионате Суперлиги Windrose. Встреча в Киеве завершилась в пользу гостей – 82:85.

Самый ожидаемый поединок недели порадовал фанатов невероятной интригой и классным баскетболом. С первых минут гости обозначили свой статус лидера чемпионата. "Прометей" к середине первой четверти добился преимущества в девять очков.

Видео дня

А во второй 10-минутке коллектив из Слобожанского оторвался от соперника на 13 пунктов. Однако литовский наставник киевлян Игорс Миглиниекс быстро внес коррективы в игру своей команды, благодаря чему та сократила отставание, а в третьем периоде выдала рывок 8:2, сократив отставание до минимума.

Этот момент внес невероятное напряжение в игру. Команды старались не отпускать друг друга в отрывы и отвечали атакой на атаку.

На решающую четверть соперники вышли с трехочковым преимуществом гостей, которые тут же выдали ряд результативных действий, увеличив счет на табло до +7 в свою пользу. Концовка матча превратилась в борьбу нервов, в которой сильнее и удачливее оказались баскетболисты "Прометея".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Суперлиге Windrose "Киев-Баскет" добыл важную победу над "Днепром".