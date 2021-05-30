"Прометей" обыграл "Днепр" и сравнял счет в полуфинале Суперлиги Париматч

"Днепр" не сумел воспользоваться преимуществом домашней площадки и позволил "Прометею" сравнять счет в полуфинальной серии. Второй поединок между командами на этой стадии закончился победой гостей со счетом 98:85.

Старт встречи остался за клубом из Каменского, который выдал рывок и оторвался от соперников на 12 очков. Партнеров за собой вел Илья Сидоров, который набрал половину очков "Прометея" в первой четверти. Действующие чемпионы проснулись перед коротким перерывом и сократили отставание в счете усилиями Кравцова и Тимофеенко.

Вторая десятиминутка прошла в схожем сценарии. Команды обменивались результативными сериями, в результате которых гости ушли на большую паузу с комфортным гандикапом в 10 очков. У "Днепра" лучшим образом себя проявляли Террелл и Санон, а среди подопечных Ронена Гинзбурга выделялись Маерс, Эванс и Лукашов.

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После перерыва "Прометей" поймал кураж и, казалось, снял практически все вопросы о победителе, когда в середине третьей четверти их перевес увеличился до 20 очков. Действующие чемпионы нашли в себе силы на последний рывок и даже подобрались к клубу из Каменского на расстояние 4 пунктов, но важнейшие попадания в исполнении Сидорова и Эванса позволили гостям сравнять счет в серии.

Отметим, что в этом матче "Днепр" ни разу не выходил вперед в счете.

"Днепр" – "Прометей" 85:98 (20:24, 27:33, 17:21, 21:20)

"Днепр": Тимофеенко 13 очков + 4 подбора + 3 передачи, Террелл 21 очко 4 подбора + 2 передачи, Кравцов 14 + 2 подбора + 3 передачи, Санон 21 очко 2 подбора + 2 передачи.

"Прометей": Эванс 19 очков + 13 подборов + 1 передача, Стефенс 11 очков + 3 подбора + 2 передачи, Сидоров 28 очков + 2 подбора + 8 передач, Лукашов 13 очков + 6 передач, Майерс 14 очков + 6 подборов + 4 передачи .

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