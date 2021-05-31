"Киев-Баскет" вырвал победу у "Запорожья" и вышел вперед в полуфинале Суперлиги Париматч

"Киев-Баскет" одержал непростую выездную победу над "Запорожьем" и вышел вперед в полуфинальной серии Суперлиги Париматч (2:1). Матч закончился со счетом 83:91.

Практически вся первая половина встречи прошла в равной борьбе. Обе команды не лучшим образом выполняли броски с дальней дистанции, а большинство очков было набрано из "краски". Столичный клуб реализовал 4/14 попыток из-за дуги, в то время как подопечные Валерия Плеханова попали только в 2 случаях из 10.

Победители регулярного сезона также превзошли своих соперников по количеству очков, набранных вторым темпом – 13 против 2. Именно за счет этого им удалось уйти в отрыв и закончить вторую четверть с преимуществом в 12 пунктов.

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"Запорожье" неудачно стартовало во второй половине, отпустив подопечных Айнарса Багатскиса на 18 очков вперед. После нескольких таймаутов хозяевам удалось вернуться в игру благодаря ярким и эффективным действиям своей главной звезды – Майкла Кеффи.

Они выдали фантастический рывок и в конце третьей четверти подобрались к "Киев-Баскету" на расстояние 1 очка. Решающий отрезок поединка начался с преимущества гостей в 6 пунктов, но подопечные Плеханова не собирались отступать и сумели захватить лидерство за три с половиной минуты до финальной сирены.

В "клатче" более удачливыми оказались баскетболисты гостей, которые реализовали несколько сложных бросков, что и позволило им праздновать вторую победу в полуфинале.

"Запорожье" – "Киев-Баскет" 83:91 (19:23, 16:24, 25:19, 23:25)

Как сообщал OBOZREVATEL, во втором полуфинале Суперлиги "Прометей" на выезде обыграл "Днепр" и сравнял счет в серии.