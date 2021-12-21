"Прометей" победой завершил групповой этап Лиги чемпионов ФИБА

Баскетбольный клуб "Прометей" из Слобожанского (Днепропетровская область) победой завершил групповой этап Лиги чемпионов ФИБА. Подопечные Ронена Гинзбурга в Германии со счетом 71:60 победили местный "Людвигсбург".

Этот результат уже не имел никакого турнирного значения, так как две недели назад "Прометей" со счетом 89:56 разгромил итальянский "Динамо Сассари" и гарантировал третье место в группе А. Эта позиция дает право участвовать в раунде плей-ин за место в 1/8 финала.

Этот результат уже не имел никакого турнирного значения, потому что две недели назад "Прометей" со счетом 89:56 разгромил итальянское "Динамо Сассари" и гарантировал третье место в группе А. Эта позиция дает право участвовать в раунде плей-ин за место в 1/8 финала.

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Начало поединка осталось за хозяевами: Ронен Гинзбург вынужден был брать тайм-аут за менее трех минут до окончания первой четверти и отставания - 8:15. Людвигсбург забрал десятиминутку, подытожив ее точным дальним броском Патрика – 20:12. Этому способствовали, в частности, 5 проигранных подборов Прометеем на своем щите и 7 потерь.

Следующая четверть стала первой успешной для украинского коллектива, учитывая и матч в Киеве, в противостоянии с этим немецким клубом - 19:14. 7 очков за этот отрезок поединка набрал Илья Сидоров, а Александр Липовой дважды попал с периметра.

Существенно помог Прометею и его прогресс в игре под щитами: перед большим перерывом он лидировал подборами – 22:16. Добиться большего, кроме трехочкового отставания, перед ним не позволили, в частности, 12 потерь.

Начало третьей четверти ознаменовалось еще большими изменениями в поединке. Два двухочковых броска от Эванса, дальней Харрисона и выигранное единоборство с соперником под чужим щитом Билана позволили гостям оформить "камбек" и выйти вперед – 40:36.

Раскрепощенность, лишенная давления относительно результата, а следовательно и уверенность, позволяли Прометею чувствовать себя более чем убедительно. "Три с фолом" от Доу, попадание с периметра от Харрисона и Петрова организовали наибольшую разницу в матче в пользу Прометея – 53:39.

Следствие: команда из Украины выиграла и третью четверть (28:11). 14-глазное преимущество Прометея перед четвертой четвертью не обезопасило от проблем в ней. За менее чем четыре минуты до конца основного времени атака из-под корзины от Симона позволила Людвигсбургу приблизиться к украинской команде на расстояние в три очка (56:59).

Впрочем, поочередные попадания от Доу, Билана, блок-шот и перехват от того же Милана, несколько поспешных дальних атак хозяев, и хорватский центровой своим "лей-апом" финализирует итоговые 71:60 по Прометею.

Если во встрече в Киеве этих соперников подбор выиграл Людвигсбург, то поединок в Германии отметился преимуществом гостей – 53:36 (21:13 – в нападении), которые также лучше двигали мяч в защите (17:10 по результативным передачам) и лучше попадали с периметра (11/33 – 33,33% против 4/25 – 16%). Не менее 10 очков набрали трое представителей Прометея - Билан (10), Харрисон (15) и Доу (17), у которого еще и 8 подборов и 6 ассистов.

Вторая победа чемпиона Украины в Лиге чемпионов и улучшенное настроение в ожидании своего соперника в плей-ин. Он определится на следующей неделе.

Ризен Людвигсбург – Прометей – 60:71 (20:12, 14:19, 11:28, 15:12).

Ризен Людвигсбург: Бартоло 3+6 подборов, Й. Патрик 2, Мохика 0, Симон 17+5 подборов, Вудард 8+5 подборов – старт; Элкинс 1, Бехре 3, Герцог 2, Дж. Патрик 6, Радебойг 12+7 подборов, Угбо 0, Вольфарт-Боттерманн 6+5 подборов

Прометей: Доу 17+8 подборов + 6 передач, Харрисон 15+6 подборов, Липовый 8, Петров 6+7 подборов, Билан 10+6 подборов - старт; Беликов 0, Эванс 6+10 подборов, Лукашов 0, Сидоров 9

Как сообщал OBOZREVATEL, в позапрошлом туре чемпион Украины проиграл в Испании местному "Тенерифе" (78:80).

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В третьем туре "Прометей" со счетом 87:79 одолел итальянский "Динамо Сассари".

Встреча 2-го тура против "Людвигсбурга" состоялась на паркете киевского Дворца спорта и завершилась поражением 64:86 .

6 октября в первом туре "Прометей" с сиреной уступил "1939 Канариас" – испанскому клубу из города Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна, также известному под спонсорским названием "Леново Тенерифе".