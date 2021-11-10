"Прометей" в напряженном матче проиграл в Лиге чемпионов ФИБА

Баскетбольный клуб "Прометей" из Слобожанского (Днепропетровская область) проиграл в матче 3-го тура Лиги чемпионов ФИБА. В Испании подопечные Ронена Гинзбурга со счетом 78:80 уступили местному "Тенерифе".

Хозяева лучше начали матч и выиграли первую половину. Подопечные Чуса Видареты результативно играли в трехсекундной и с высоким процентом атаковали с дальней дистанции. Прометею мешали потери и неудачная защита в краске, но еще во второй половине второй четверти чемпион Украины сумел удержать рывок соперника, который на определенном отрезке дистанции сбежал на максимальные 16 очков.

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Но команда Ронена Гинзбурга нашла возможность лучше защититься и не позволила хозяевам увеличить преимущество большого перерыва. После двух четвертей у хозяев было 7-очковое лидерство.

Лучший отрезок в матче Прометей провел в третьей четверти, во время которой команда Гинзбурга не только догнала соперника, но и добыла 6 очков преимущества. Настоящим икс-фактором для чемпиона Украины стал Вячеслав Петров, который провел свой лучший матч в карьере в Лиге чемпионов. Украинский бигмен реализовал 5 из 5 трехочковых и 7 из 7 бросков с игры, набрав за матч 19 очков.

Прометей продолжил лидировать и в четвертой четверти, получив за 4 с половиной минуты до конца матча максимальные 7 очков преимущества, но… К сожалению, удержать победный счет украинскому клубу не удалось: команда Гинзбурга пропустила рывок Тенерифе 12:3, провалила заключительный отрезок матча и предоставила слишком много возможностей испанцам, которые те использовали.

Тенерифе все же вернул себе лидерство в клатче и довел матч до победы со счетом 80:78.

Прометей потерпел третье поражение в четырех матчах Лиги чемпионов, но уже в матче против Динамо Сассари, в случае победы, может гарантировать себе третье место в группе и выход в плей-ин.

Лига чемпионов. Групповой раунд, 4-й тур

Тенерифе - Прометей 80:78 (26:18, 18:19, 17:24, 19:17)

Прометей: Харрисон 17, Кеннеди 13+5 подборов, Доу 10+6 передач + 6 подборов, Эванс 7+8 подборов + 3 передачи, Липовый 3 — старт, Петров 19+5 подборов, Сидоров 5, Билан 4, Беликов 0

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Как сообщал OBOZREVATEL, "Прометей" в прошлом туре со счетом 87:79 одолел итальянский "Динамо Сассари".

Во 2-м туре "Прометей" на паркете киевского Дворца спорта со счетом 64:86 проиграл Людвигсбургу" из одноименного немецкого города.

6 октября в первом туре "Прометей" с сиреной уступил "1939 Канариас" – испанскому клубу из города Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна, так же известному под спонсорским названием "Леново Тенерифе".