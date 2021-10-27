"Прометей" добыл первую победу в сезоне Лиги чемпионов ФИБА

Баскетбольный клуб "Прометей" из Слобожанского (Днепропетровская область) выиграл в матче 3-го тура Лиги чемпионов ФИБА. На паркете Паласпорт Роберта Серрадиминьи подопечные Ронена Гинзбурга со счетом 87:79 одолели итальянский "Динамо Сассари".

Хозяева удачливее соперника провели первую половину игры: Динамо имело лучший процент реализации бросков со всех дистанций и получало больше шансов для повторных атак. При этом оба коллектива много ошибались до большого перерыва — 7 потерь у Динамо, 10 у Прометея.

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Чемпион Украины не всегда успевал за нападением хозяев, игра которых выглядела достаточно целостно. Отличную первую половину провел ветеран Дэвид Логан, который уже через две четверти отгрузил Прометею 11 очков.

Американское трио украинского клуба Доу, Стефенс, Харрисон принесло команде 29 из 38 командных очков за первую половину, а Стефенс двумя точными дальними на последней минуте первой части игры сократил отставание Прометея до 6 очков. Но во второй части матча чемпиона Украины нужно было продолжать погоню за соперником.

​И эта погоня оказалась удачной. Прометею удалось исправить ошибки в защите и прибавить в нападении. Лучший матч в составе Прометея провел Ди Джей Кеннеди, ставший самым ценным игроком команды. Хорошие отрезки в нападении провели Билан, Харрисон и Сидоров, Прометей исключил Логана и стал допускать меньше ошибок. Когда устали гости, ошибок стало больше у них и все это позволило чемпиону Украины провести победный отрезок четвертой четверти.

Команда Ронена Гинзбурга выиграла вторую половину 49:35 и одержала победу со счетом 87:79. Это первая победа команды из Слобожанского в групповом раунде Лиги чемпионов, после которой Прометей вышел на третье место в группе.

Следующий матч украинский клуб сыграет 10 ноября на выезде против испанского Тенерифе.

Лига чемпионов. Групповой раунд, 3-й тур

27 октября. Сассари, Италия

Динамо Сассари - Прометей 79:87 (22:13, 22:25, 19:27, 16:22)

Прометей : Кеннеди 17+10 подборов + 5 передач, Харрисон 16, Сидоров 14, Стефенс 10+5 подборов, Эванс 7+7 подборов — старт, Доу 17+7 подборов + 3 передачи, Билан 4, Липовый 2, Петров 0, Лука 0

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Как сообщал OBOZREVATEL, во 2-м туре "Прометей" на паркете киевского Дворца спорта со счетом 64:86 уступил "Людвигсбургу" из одноименного немецкого города.