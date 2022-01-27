БК "Прометей" впервые в истории вышел в топ-16 Лиги чемпионов ФИБА

Баскетбольный клуб "Прометей" выиграл в третьем матче плей-ин Лиги чемпионов ФИБА. Гостевой поединок в серии до двух побед против "Хапоэля" завершился со счетом 75:85.

Команда из Слобожанского победила в серии 2:1 и впервые в истории вышла в топ-16 турнира, где сыграет в группе К против испанской "Уникахи", румынского "Клужа" и бельгийского "Остенде".

Украинские баскетболисты с первых секунд захватили тотальный контроль над игрой, полностью доминируя на всех сантиметрах площадки. Точные броски Кеннеди и Харриса, остроумные острые передачи Доу привели к рывку 22:8.

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Наставник израильтян пытался всеми силами восстановить равновесие, но мощная игра легионеров "Прометея" это сделать не позволяла. Итог 27:12 в нашу пользу.

Лишь ко второй четверти игроки "Хапоэля" немного пришли в себя. Они смогли плотнее заиграть в обороне и наладили точность бросков. "Прометей" стал больше ошибаться и в итоге проиграл 10-минутный отрезок 16:24.

Во второй половине у украинцев очень слабо играла скамейка запасных. Легионеры "Прометея" заметно устали, однако заменить их было некому. Вышедшие за все время запасные баскетболисты набрали 0 очков.

"Хапоэль" очень плотно защищался, частно вынуждая соперника атаковать из сложнейших положений. Под конце третьей четверти Липовый сфолил на трехочковом соперника, и баскетболисты из Израиля сократили отставание до минимума.

Перед четвертой четвертью матч пришлось прервать из-за проблем с системой статистики. В частности на табло обнулилось количество фолов.

После непродолжительной паузы игра возобновилась, но перерыв явно пошел на пользу хозяевам. Они гораздо увереннее себя ощущали на паркете и не отпускали украинский клуб дальше, чем на 4 пункта.

"Прометей" держал защиту, атакуя из-за периметра. Ключевым стали события на последних минутах. Сперва Харрисон забросил "трюльник", а затем Крис Доу забил с фолом, при этом соперник получил техническое замечание: плюс 10 для украинцев.

Заключительные минуты стали настоящей игрой нервов, где увереннее себя проявили игроки из Слобожанского.

Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущий матч между "Прометеем" и "Хапоэлем" ознаменовался драматичной развязкой на последних секундах.

Напомним, на групповом этапе Лиги чемпионов "Прометей" финишировал третьим в квартете А (3 победы/3 поражения), пропустив вперед немецкий "Людвигсбург", испанский "Тенерифе" и опередив итальянскую "Сассари".