Последний тур сезона: анонс Суперлиги Париматч 9 мая

В воскресенье, 9 мая, завершается регулярный чемпионат Украины по баскетболу в Суперлиге Париматч. 10 команд проведут свои заключительные поединки перед стартом плей-офф.

Николаев - Киев-Баскет

Николаев, СК Надежда

Начало матча - 13.00

Трансляция - YouTube ФБУ

В первом матче главный аутсайдер сезона закрывать регулярный чемпионат в матче с его победителем - Николаев сыграет против Киев-Баскета. Киевляне трижды в сезоне побеждали корабелов и сегодня сыграют последний раз - на выезде. Матч, который станет последним в чемпионате для подопечных Валентина Берестнева и предшествовать решающей части сезона для столичного клуба.

Прометей - Днепр

Каменское, СК Прометей

Начало матча - 14:00

Трансляция - XSPORT

Главный матч игрового дня и одна из самых интригующих игр всего сезона - Прометей и Днепр сыграют за второе место в турнирной таблице. Обе команды подходят к матчу за одинаковых показателей - 27 побед в 39 поединках, поэтому команда, которая выигрывает сегодня, в итоге станет второй.

Отметим, что к этой игре оба коллектива подходят в оптимальных составах и при счете 2-1 в пользу Прометея в сезонной серии. Для Ронен Гинзбург это будет первый матч против чемпиона Украины, а Дмитрий Болдаев, в свою очередь, впервые управляет Днепром в игре против Прометея.

Химик - Одесса

Южный, СК Олимп

Начало матча - 14:00

Трансляция - YouTube ФБУ

Последняя черноморская дуэль сезона - Химик сыграет дома против Одессы. Команда Виталия Степановского проводит хороший отрезок сезона, выиграв четыре последних матча, благодаря чему претендует на 6 место в таблице. Подняться на одну позицию южненцы смогут, если победят одесситов, а Строитель в своем домашнем матче проигрывает Запорожью. Химик дважды побеждал Одессу в этом сезоне, проиграв последний матч, который 26 марта проходил на площадке соперника.

Будивельник - Запорожье

Киев, СК Венето-Спорт

Начало матча - 14:00

Трансляция - Obozrevatel

Еще один матч, в котором будет решаться судьба распределения мест в турнирной таблице пройдет в Киеве, где Будивельник принимать Запорожья. Если команда Игорса Миглиниекса выигрывает домашний матч, то гарантирует себе 6 место по итогам регулярного чемпионата и в первом раунде плей-офф сыграет против команды, которая станет третьей. Если Будивельник и Химик одновременно выигрывают и проигрывают, то их позиции в турнирной таблице также останутся неизменными - 6 и 7 соответственно. Запорожье, напомним, гарантировал себе 4 место и в первом раунде плей-офф сыграет против Тернополя с преимуществом домашней площадки. Отметим, что Запорожье дважды побеждал Будивельник в этом сезоне, но проигрывал в столице, где и состоится сегодняшний поединок.

Черкаськи Мавпы - Харьковские Соколы

Черкассы, ДС Будивельник

Начало матча - 16:00

Трансляция - Obozrevatel

Последний матч игрового дня пройдет в Черкассах, где Мавпы принимать Харьковских Соколов. Черкассы уже давно забронировали за собой 8 позицию, Соколы только претендуют на то, чтобы сохранить за собой 9 место в таблице. Никакого турнирного значения этот матч глобально не будет - хозяева уж точно играть в первом раунде плей-офф против Киев-Баскета, а гости сегодня завершат свой сезон 2020/21.

Как сообщал OBOZREVATEL, ФБУ готовит индивидуальные награды для лучших игроков сезона. Так, определят MVP регулярного чемпионата и символическую сборную первой части соревнований. Награду самого полезного баскетболиста регулярки вручат игроку перед одним из стартовых матчей четвертьфинальной серии плей-офф.