Суперлига Париматч перед плей-офф определит лучшего баскетболиста регулярного сезона

Клубы украинской Суперлиги Париматч в ожидании старта одного из самых интригующих плей-офф в истории украинского баскетбола. В заключительном туре регулярного чемпионата, который состоится 9 мая, команды окончательно сформируют турнирную таблицу. Далее борьбу продолжат в плей-офф лишь восемь лучших команд сезона.

В то же время ФБУ готовит индивидуальные награды для лучших игроков сезона. Так, определят MVP регулярного чемпионата и символическую сборную первой части соревнований. Награду самого полезного баскетболиста регулярки вручат игроку перед одним из стартовых матчей четвертьфинальной серии плей-офф.

После матча за золотые награды чемпионата будет назван MVP финальной серии, также во время решающих серий сезона раздадут индивидуальные награды для игроков, которые вошли в символическую сборную Суперлиги Париматч и не только.

Так, одной из наград сезона станет уже традиционная награда имени Александра Сальникова – самому результативному игроку чемпионата, лучший центровой сезона получит награду Александра Белостенного.

За блестящую карьеру одессит Александр Белостенный был Олимпийским чемпионом (1988), чемпионом мира (1982), и чемпионом Европы (1979, 1981, 1985).

Александр Сальников дважды выигрывал бронзу Олимпийских игр (1976, 1980), в 1974 Сальников стал чемпионом мира и дважды выигрывал чемпионат Европы (1979, 1981). Был лучшим бомбардиром чемпионата СССР, установив в одном из матчей за киевский СКА рекорд результативности – 66 очков (в то время еще было 3-очковых бросков).

В прошлом сезоне награду Сальникова получил Квентин Петерсон с "Николаева", а в сезоне 2018/2019 ее обладателем был Малик Трент с "Запорожье".

В этом году на звание лучшего скорера лиги претендует еще один представитель "Запорожье" - Майкл Кэффи, который на данный момент получил в Суперлиге Париматч 649 очков. Его оппонентами являются легионеры Химика Тайрел Нельсон - 737 очков и Льюис Салливан – 630 очков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее один из лидеров "Черкаських Мавп" – Дион Райт накануне заключительного матча с "Харьковскими Соколами" перед решающей частью Суперлиги Париматч поделился мыслями о силе турнира.