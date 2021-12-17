'Прометей' забил 100 очков, выиграв 19-й матч подряд: результаты Суперлиги Windrose 17 декабря

БК "Запорожье" добыл неожиданную победу над "Киев-Баскетом" в очередном матче регулярного чемпионата Суперлиги Windrose. Подопечные Станислава Овдеенко были сильнее на своей площадке – 70:65.

Встреча началась с ожидаемых результативных атак столичного коллектива. "Пчелы" достаточно быстро добились шестиочкового преимущества, однако очень скоро его растеряли, позволив сопернику уже к концу периода вернуть должок.

Во втором периоде запорожцы ушли в отрыв до "+11". Наставник "Киев-Баскета" Айнарс Багатскис в большом перерыве внес коррективы в игру своих подопечных. Это позволило гостям перед решающей четвертью практически сравнять счет в игре.

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Четвертая 10-минутка подарила болельщикам невероятную интригу. За шесть с половиной минут до финальной сирены счет на табло был 53:52. Концовка превратились в настоящие качели, а на последней минуте запорожские баскетболисты вырвали победу.

"Запорожье" – "Киев-Баскет" – 70:65 (25:17, 12:15, 11:15, 22:18)

В другом матче игрового дня лидер первенства "Прометей" подтвердил свой статус в домашней игре с "Тернополем". Коллектив из Слобожанского разбил соперника – 102:77.

Первая четверть неожиданно прошла в равной борьбе и завершилась с минимальным преимуществом хозяев. Однако во втором периоде гости откровенно провалились. "Тернополь" за 10 минут сумел набрать лишь девять пунктов, пропусти в ответ 28.

После большого перерыва "Прометей" спокойно контролировал ход встречи. Впрочем, гостям долгое время удавалось отпустить соперника на еще более серьезное расстояние.

Четвертая 10-минутка превратилась в формальности, а гости спокойно добыли два очка, забив свыше 100 очков. Этот успех стал для лидера чемпионата 19-м подряд.

"Прометей" – "Тернополь" – 102:77 (25:23, 28:9, 25:22, 24:23)

В еще одном матче "Химик" перед родными болельщиками в потрясающем матче все же вырвал два очка в игре с "Харьковскими Соколами". Встреча в Южном осталась за хозяевам – 74:72.

Соперники начали поединок в равной борьбе. Команды обменялись отрывами на четыре пункта, но во втором периоде южненцы начали наращивать преимущество. В середине периода "химики" сумели добиться преимущества "+13".

После большого перерыва гости сумели немного сократить отставание. На решающую 10-минутку команды вышли при счете 57:50. "Соколам" удалось перевернуть ход игры и выйти вперед. Однако на последних секундах хозяева сумели совершить камбэк и закончить встречу в свою пользу.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне киевский "Будивельник" добыл очередную победу в Суперлиге Windrose.