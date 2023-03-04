Официально. Айнарс Багатскис покинул пост главного тренера сборной Украины по баскетболу

Айнарс Багатскис покинул пост главного тренера мужской сборной Украины по баскетболу. После завершения квалификации чемпионата мира-2023 у латвийского специалиста истек срок действия контракта с Федерацией баскетбола Украины.

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В последней квалификации украинская сборная сумела выйти во второй этап, однако выполнить поставленную перед ней задачу и выйти на чемпионат мира не смогла, заняв пятое место в своей группе.

Айнарс Багатскис работал в должности главного тренера мужской сборной Украины три с половиной года. За это время ему удалось квалифицироваться на чемпионат Европы 2021, выиграв свою группу отбора. Также Багатскису удалось вывести сборную Украины в плей-офф Евробаскета, где минувшей осенью команда остановилась на стадии 1/8 финала. В итоге Украина заняла 11-е место на турнире.

В общей сложности во главе национальной команды Багатскис провел 24 официальных матча, из которых 13 выиграл и в 11 проиграл.

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