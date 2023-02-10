'Не можем позволять себе': тренер украинок отреагировал на победу в матче отбора Евробаскета-2023

Главный тренер женской сборной Украины Срджан Радулович прокомментировал победу нашей команды в матче квалификации Евробаскета-2023 против Финляндии (74:59). Он остался доволен действиями своих подопечных, а также отметил важность успеха в Риге.

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Об этом черногорский специалист заявил в комментарии пресс-службе Федерации баскетбола Украины. Одним из главных итогов игры он назвал уверенность, которую украинские девушки приобрели перед решающим матчем отбора с Литвой 12 февраля.

"В первые пять минут игра немного замедлилась, ведь в зале было прохладно. Но потом к последним пяти минутам мы начали играть в хорошем темпе. Я доволен, ведь почти все игроки получили игровое время. Это хороший день для нас. Нам нужно сконцентрироваться 40 минут игрового времени. Мы не можем позволять медленно начинать матч, а потом уже во время игры искать игровой ритм. Будет очень трудно, если в следующем матче мы снова допустим эти ошибки. Литва – сильный соперник и она будет за это наказывать", – сказал Радулович.

Добавим, что игра Украина – Литва тоже пройдет в Риге. Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени в воскресенье.

Как сообщал OBOZREVATEL, появился календарь и расписание трансляций матчей Суперлиги Parimatch 10-12 февраля.

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