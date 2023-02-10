Суперлига Parimatch: расписание трансляций матчей 10-12 февраля

В пятницу, 10 февраля, будет стартовать очередной игровой баббл регулярного чемпионата Суперлиги Parimatch, который пройдет в днепровском СК "Шинник".

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В баббле сыграют шесть команд, в том числе нас ждут матчи лидеров "Будивельника" с "Киев-Баскетом" и "Днепра" с "Киев-Баскетом".

Вашему вниманию расписание трансляций Суперлиги Parimatch, которые кроме эфира на ТВ традиционно можно будет посмотреть на официальном YouTube-канале Федерации баскетбола Украины.

Суперлига Parimatch. Регулярный чемпионат

Днепр, СК "Шинник"

Пятница, 10 февраля

12:00. "Запорожье" – "Старый Луцк" (XSPORT+)

15:00. "Черкаськи Мавпы" – "Будивельник" (XSPORT+)

18:00. "Днепр" – "Киев-Баскет" (XSPORT)

Суббота, 11 февраля

11:00. "Черкаськи Мавпы" – "Запорожье" (XSPORT+)

14:00. "Днепр" – "Старый Луцк" (XSPORT+)

17:00. "Будивельник" – "Киев-Баскет" (XSPORT)

Воскресенье, 12 февраля

11:00. "Черкаськи Мавпы" – "Днепр" (XSPORT+)

14:00. "Будивельник" – "Старый Луцк" (XSPORT+)

17:00. "Киев-Баскет" – "Запорожье" (XSPORT+)

Напомним, в этом сезоне победитель и призеры будут определены по итогам регулярного чемпионата. Сезон завершится без проведения плей-офф. В турнирной таблице уверенно лидирует "Будивельник".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне женская сборная Украины одержала сверхважную победу в отборе Евробаскета-2023.

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