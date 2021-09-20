Названы лучшие баскетболисты украинской Суперлиги WindRose

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Баскетбол
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Лучшие баскетболисты Суперлиги WindRose

Сооснователь спортивного медиа Sporthub Александр Прошута и баскетбольный редактор издания Tribuna Андрей Белик считают 28-летнего атакующего защитника "Прометея" Дианджело Харрисона лучшим игроком грядущего сезона Суперлиги WindRose. Американец пополнил состав действующих чемпионов Украины в летнее межсезонье.

На сайте sporthubmedia.simplecast.com появилась запись подкаста, в которой приняли участие вышеперечисленные журналисты. На вторую строчку в рейтинге они поставили еще одного дебютанта Суперлиги WindRose Джиана Клавелла, который усилил киевский "Будивельник", а третьим стал другой форвард "Прометея" Ди Джей Стефенс, выступающий за клуб с 2020 года.

Полностью десятка лучших баскетболистов чемпионата Украины по баскетболу, по мнению Прошуты и Белика, выглядит следующим образом:

Видео дня

  1. Дианджело Харрисон ("Прометей")

  2. Джиан Клавелл ("Будивельник")

  3. Ди Джей Стефенс ("Прометей")

  4. Рашад Вон ("Днепр")

  5. Майк Кэффи ("Киев-Баскет")

  6. Богдан Близнюк ("Будивельник")

  7. Шон Эванс ("Прометей")

  8. Майкл Стоктон ("Будивельник")

  9. Ди Джей Купер ("Днепр")

  10. Иссуф Санон ("Днепр")

Десятка лучших игроков Суперлиги WindRose

Напомним, что сезон в украинском баскетболе стартует уже в среду, 22 сентября, поединком за Суперкубок. В нем сойдутся победитель Кубка Украины "Будивельник" и чемпион "Прометей". Стало известно, где и почем можно купить билеты на этот поединок.

Как сообщал OBOZREVATEL, названо расписание первого тура Суперлиги Windrose, которая начнется уже 23 сентября.

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