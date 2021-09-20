Названы лучшие баскетболисты украинской Суперлиги WindRose
Сооснователь спортивного медиа Sporthub Александр Прошута и баскетбольный редактор издания Tribuna Андрей Белик считают 28-летнего атакующего защитника "Прометея" Дианджело Харрисона лучшим игроком грядущего сезона Суперлиги WindRose. Американец пополнил состав действующих чемпионов Украины в летнее межсезонье.
На сайте sporthubmedia.simplecast.com появилась запись подкаста, в которой приняли участие вышеперечисленные журналисты. На вторую строчку в рейтинге они поставили еще одного дебютанта Суперлиги WindRose Джиана Клавелла, который усилил киевский "Будивельник", а третьим стал другой форвард "Прометея" Ди Джей Стефенс, выступающий за клуб с 2020 года.
Полностью десятка лучших баскетболистов чемпионата Украины по баскетболу, по мнению Прошуты и Белика, выглядит следующим образом:
Дианджело Харрисон ("Прометей")
Джиан Клавелл ("Будивельник")
Ди Джей Стефенс ("Прометей")
Рашад Вон ("Днепр")
Майк Кэффи ("Киев-Баскет")
Богдан Близнюк ("Будивельник")
Шон Эванс ("Прометей")
Майкл Стоктон ("Будивельник")
Ди Джей Купер ("Днепр")
Иссуф Санон ("Днепр")
Напомним, что сезон в украинском баскетболе стартует уже в среду, 22 сентября, поединком за Суперкубок. В нем сойдутся победитель Кубка Украины "Будивельник" и чемпион "Прометей". Стало известно, где и почем можно купить билеты на этот поединок.
Как сообщал OBOZREVATEL, названо расписание первого тура Суперлиги Windrose, которая начнется уже 23 сентября.