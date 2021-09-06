Названо расписание первого тура Суперлиги Windrose: календарь матчей

Меньше трех недель остается до старта нового сезона в мужской Суперлиге Windrose. На следующий день после матча за Суперкубок Украины (билеты здесь), в рамках которого "Будивельник" и "Прометей" 22 сентября разыграют первый трофей сезона, будет сыгран и первый матч нового чемпионата.

В рамках стартового игрового недели мужского национального первенства будет сыграно шесть матчей – первые поединки нового сезона проведут каждая из команд Суперлиги. Пройдут матчи стартового тура чемпионата Украины 23-26 сентября.

Вашему вниманию расписание матчей:

23 сентября

"Днепр" – "Харьковские Соколы"

24 сентября

"Тернополь" – "Киев-Баскет"

Видео дня

25 сентября

"Николаев" – "Кривой Рог"

"Химик" – "Одесса"

26 сентября

"Черкаськи Мавпы" – "Будивельник"

"Прометей" – "Запорожье"

Напомним, в рамках регулярного чемпионата будет сыграно четыре круга, после чего состоятся матчи плей-офф. Полное расписание регулярного чемпионата и время начала матчей 1-го тура Суперлиги Windrose ждите в скором времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, ФБУ официально объявила о новом участнике Суперлиги.