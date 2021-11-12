Бороться за медали: Бродский назвал исторической победу украинских баскетболисток над Францией
Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский назвал победу женской сборной Украины по баскетболу над командой Франции в первом туре отбора на чемпионат Европы-2023 исторической. Он поблагодарил баскетболисток за великолепную игру.
В комментарии XSPORT, Бродский отметил, что команда Франции, которая является бронзовым призером Токио-2020, была настроена на победу. Однако, наши спортсменки показали феноменально уверенную игру и большое мастерство, благодаря чему обыграли конкуренток (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Это уже история. Она написана, и я надеюсь, что эта победа даст нам возможность попасть на чемпионат Европы. С такой командой можно бороться за медали", – сказал он.
В нынешнем чемпионате Украины, как отметил Бродский, за основу спортивного маркетинга была взята непредсказуемость результатов. Он также поблагодарил всех, кто участвует в таком большом движении как женский баскетбол.
В целом, по словам президента Федерации, баскетбол – это не просто игра, это еще "и страна, и патриотизм".
"Спасибо всем тем людям, Владимиру Дубинскому, Богдану Гулямову, одесситам, Ровно – Сергею Лещуку. Всем, кто участвует в большом движении – женский баскетбол. Да и вообще баскетбол. Мы любим этот вид спорта. К сожалению, не все мэры нас любят, не все комуны, советы нас любят, но когда украинцы поймут, что этим всем нужно заниматься – игровыми видами спорта, ведь они объединяют. Баскетбол – это все время в пас, это команда, это страна, это патриотизм", – отметил Бродский.
Он также подчеркнул, что есть шанс сделать баскетбол в Украине "хотя бы не вторым видом спорта в Украине". Эта игра развивается в нашей стране, создано много детских команд. Работа над этим, как подчеркнул Бродский будет продолжаться.
"Когда-то в Америке это поняли. Вот скоро, 21 декабря, будет 130 лет этой великой игре. Я думаю, что у нас есть огромный шанс сделать баскетбол, ну, первым конечно не сможем, хотя бы не вторым видом спорта в Украине. Все идет хорошо – у нас появилось много детских команд, и мальчики тоже слава Богу, и сильный чемпионат. И мы будем продолжать", – сказал он.
Бродский добавил, что в Украине есть лучший игрок Европы. Это Алина Ягупова.
"Нас показывают телеканалы, спасибо всем. И я думаю, что наконец-то медиа еще лучше обратят на нас внимание. Мы своей игрой это заслужим. И Алине Ягуповой спасибо. Чтобы вы знали, последние три года – это лучший игрок Европы. В Украине есть лучший игрок Европы", – отметил Президент Федерации баскетбола Украины.
"Мы проигрываем Франции практически всеми видами спорта – а вот сегодня мы их бахнули".
Напомним: женская сборная Украины по баскетболу с сенсационной победой над титулованной командой Франции стартовала в отборе на Евробаскет-2023. Поединок в Киеве завершился со счетом 90:71. По итогам первого игрового дня Украина возглавила свою отборочную группу.
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