"Только локтем в голову, в нос, в колено": баскетболистка сборной Украины рассказала про тяжелую победу над Францией

Форвард Татьяна Юркевичус стала одной из героинь матча сборной Украины против Франции в отборе к женскому Евробаскету-2023. В Киеве команда Срджана Радуловича выиграла у вице-чемпионок Европы 19 очков – 90:71. А Юркевичус в борьбе с высокими соперницами собрала аж 19 подборов, несмотря на жесткие приемы француженок.

В разговоре с OBOZREVATEL Татьяна рассказала, как команде удавалось сохранять боевой заряд на протяжении всего матча и не уступить в борьбе за подбор. А также, что ждет Украину в следующем поединке против Финляндии.

– Поддержка родных так нас заряжала. И благодаря все тем людям, которые пришли во Дворец спорта, это было просто вау! Их присутствие очень чувствовалось и было классно. Жаль, что в Финляндии будет немножко по-другому. Но в любом случае дадим им бой и собираемся биться до последнего, как сегодня. По-другому – никак.

Видео дня

– Вы собрали 19 подборов за матч, хотя сборная Франции превосходила нас в росте.

– Да, я понимаю, они супервысокие. Все бегучие и физически очень хорошо подготовленные. Но мы готовились к этому и знали, что нас ждет. Поэтому дали бой.

– Когда почувствовали, что француженки где-то надломились психологически?

– Вы знаете, во второй четверти я почувствовала, что мы все-таки сильнее. Главное было уйти на большой перерыв и не упустить то преимущество, которое мы создали. На вторую половину мы дали себе установку, что этого победного счета нет, на табло 0:0 и начинаем все сначала. Третья четверть – самая сложная в баскетболе, потому что после перерыва команды меняют тактику, меняют нападение и защиту, меняют игроков. Входят новые люди, которые могут дать другую энергетику.

– А мне показалось, что для нас четвертая была самая сложная?

– Потому что уже подсели, нахватались фолов. Они старались бежать изо всех сил, а нам надо было, наоборот, их тормозить, потому что нам спешить было некуда.

– Изначально планировали забрасывать Францию трехочковыми, которые у нас летели с очень высоким показателем?

– Нет, не планировали. Но решили пробовать, потому что игра на игру не приходится. Сегодня летит, завтра уже не летит. Но мы попробовали, у нас пошли дальние, и мы решили делать акцент на этом. Зачем нам биться, ломаться против высоких центров, если есть возможность бросить три и забить. А если не забить, то подобрать.

– С вашей стороны игра получилась достаточно жесткая, но, наверное, только так и можно было обыграть Францию.

– А по-другому никак. Я с некоторыми девчонками уже играла в прошлом году в Европе и знала, что меня ждет. И говорила об этом девочкам. Только сильная игра, только локтем в голову, в нос, в колено. Просто надо терпеть, сцепить зубы и бороться до конца. Сколько будет теперь синяков? Без понятия, но на такой эйфории ничего не чувствуется. Сейчас успокоимся, эмоции отойдут и надо будет приводить себя в порядок. Но у нас хорошее восстановление и, думаю, к Финляндии будем готовы.

– Как после такой исторической победы правильно настроиться на Финляндию, чтобы не выйти на остатках этой эйфории и не наломать дров 14 ноября в Хельсинки?

– Тренер после матча пришел и сказал: "Вы – супер, молодцы, дали настоящий бой. Но сейчас мы об этом забыли". И мы будем выполнять распоряжение тренера.

– Но финские баскетболистки физически еще крепче, чем француженки.

– Да, они более мощные, но, мне кажется, что все-таки немножко медленнее. Поэтому будем стараться их где-то перебегать, брать быстрыми атаками. Будем бороться за подборы, за защиту, на нападение – за все.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как сборная Украины играла на драку с Францией и устроила праздник баскетбола в Киеве.