'Характер и мастерство': тренер украинок оценил победу над Францией на старте отбора Евробаскета-2023

Главный тренер женской сборной Украины по баскетболу Срджан Радулович выразил восторг игрой своих подопечных во время стартового матча отбора на ЧЕ-2023 с Францией. Комментируя сенсационную победу "желто-синих" 90:71, черногорский специалист особо отметил характер и командный дух команды.

Об этом сам Радулович заявил на пресс-конференции после поединка. Радулович отметил, что до игры на украинок практически никто не ставил, ведь в соперниках были бронзовые призеры Олимпиады в Токио.

"Это очень важно для девушек. Мы поверили, что можем играть с любым соперником. У нас есть и характер, и мастерство, что мы сегодня и показали. Хочу поблагодарить девушек за то, что мы сыграли игру с характером. Нам говорили, что у нас есть только 1% выиграть. Поэтому, конечно, это очень позитивные эмоции. Мне сегодня было приятно находиться на скамейке. Впереди еще одна игра с Финляндией. Нам нужно выиграть и ее. Мы сегодня проделали командную работу", – сказал тренер украинцев.

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Отметим, что уже 14 ноября наша сборная проведет выездной поединок против Финляндии. Суоми в стартовой встрече квалификации уступили Литве – 59:69.

Как сообщал OBOZREVATEL, мужская сборная Украины по баскетболу назвала расширенный состав на стартовые матчи отбора к Кубку мира.