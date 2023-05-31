Михайлюк оценил нового тренера сборной Украины и высказался о своем участии в олимпийской квалификации

Защитник "Шарлотт Хорнетс" Святослав Михайлюк положительно оценил назначение Виталия Степановского главным тренером сборной Украины по баскетболу. Воспитанник школы "Черкаських Мавп" выразил уверенность в том, что специалист сможет поставить хорошую игру национальной команде.

Видео дня

Об этом Михайлюк заявил в интервью YouYube-каналу Double Dribble. "С Виталием Степановским я пересекался в сборной раньше – два года назад, когда я приезжал на сбор в Киев. Это очень хороший тренер, я знал его, когда он еще работал в "Химике", смотрел их игры. У всех только положительные мнения по поводу я думаю, что это был хороший ход для национальной сборной назначить его главным тренером. Думаю, он лучший специалист в Украине на данный момент для этой роли. Он сможет подготовить сборную на высоком уровне, как играют все его команды. Все будут работать и будут стараться приносить хорошие результаты команде", – сказал Святослав.

Он добавил, что будет готов присоединиться к "сине-желтым" в августе, когда они будут играть преквалификационный олимпийский турнир. "Думаю, у нас есть хорошие шансы показывать высокий уровень баскетбола с составом, который у нас сейчас есть, с молодыми игроками, которые подходят к национальной сборной. В ближайшие годы у нас будет интересная сборная, но и в прошлом году была хорошая. Если все пойдет по плану, то есть шанс, что в августе я приеду в сборную. Но пока я не знаю, что может случиться. Зная, как работает НБА, может случиться что угодно", – подчеркнул баскетболист.

Как сообщал OBOZREVATEL, Федерация баскетбола Украины (ФБУ) опубликовала календарь национальных сборных на лето-2023.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!