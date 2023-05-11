Календарь соревнований сборных Украины по баскетболу на лето-осень 2023

Летнее время в европейском баскетболе традиционно посвящено молодежным сборным и баскетболу 3х3.

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Однако этим летом нас ждут еще матчи национальной мужской сборной Украины под руководством нового тренера Виталия Степановского в пре-квалификационном олимпийском отборе, а женская сборная Украины по баскетболу 3х3 выступит на Европейских играх.

Вашему вниманию календарь матчей и соревнований сборных Украины, запланированных на лето 2023 года. Он будет пополняться по мере определения точного календаря отдельных турниров.

Национальная сборная. Пре-квалификационный олимпийский турнир (тренер – Виталий Степановский)

12-20 августа, Турция

Соперники на групповом этапе: Турция, Болгария, Исландия

12-16 августа – групповой этап

18 августа – полуфинал

20 августа – финал

Молодежные сборные:

30 июня – 9 июля – женская сборная U -18 (Инна Кочубей). ЧЕ в Дивизионе В. София, Болгария Соперники на групповом этапе: Швеция, Словакия, Украина, Болгария, Эстония

7-16 июля – мужская сборная U -20 (Дмитрий Забирченко). ЧЕ в Дивизионе В. Скопье, Македония Соперники на групповом этапе: Швеция, Грузия, Косово

21-30 июля – мужская сборная U -18 (Александр Ворона). ЧЕ в Дивизионе В. Матозинюш, Португалия Соперники на групповом этапе: Нидерланды, Эстония, Румыния, Ирландия, Косово

28 июля – 6 августа – женская сборная U -20 (Елена Федченко). ЧЕ в Дивизионе В. Крайова, Румыния Соперники на групповом этапе: Германия, Великобритания, Швейцария

4-13 августа – мужская сборная U -16 (Дмитрий Коломийченко). ЧЕ в Дивизионе В. Питешти, Румыния Соперники на групповом этапе: Эстония, Великобритания, Венгрия, Норвегия

10-19 августа – женская сборная U -16 (Евгений Мурзин). ЧЕ в Дивизионе В. Подгорица, Черногория Соперники на групповом этапе: Германия, Норвегия, Люксембург, Эстония

Баскетбол 3х3

Май-сентябрь – Мировая серия (женская сборная, тренер – Юрий Процюк)

10-11 июня – квалификация на ЧЕ среди национальных мужских и женских сборных. Румыния (тренеры Владимир Холопов (муж) и Юрий Процюк (жен)). Констанца, Румыния

21-24 июня – Европейские Игры (женская сборная, тренер – Юрий Процюк). Краков, Польша

июнь-июль – Лига наций (женская сборная U-23 (Юрий Процюк), женская сборная U-21 (Дмитрий Неволин), мужская сборная U-23 (Дмитрий Липовцев)

25-28 июля – Европейский юношеский летний олимпийский фестиваль (женская сборная U-18 – тренер Дмитрий Неволин, мужская сборная U-18 – тренер Владимир Журжий)

5-6 августа – квалификация на ЧЕ среди мужских и женских сборных U-17. Вуарон, Изер, Франция (тренеры Ярослав Ковалев (муж), Ольга Алексейчик (жен)

30 августа – 3 сентября – ЧМ среди мужских и женских сборных U-18. Дебрецен, Хайду-Бихар, Венгрия (тренеры Владимир Журжий (муж) и Дмитрий Неволин (жен))

5-7 сентября – ЧЕ среди национальных мужских и женских сборных (при квалификации). Иерусалим, Израиль

16-17 сентября – Финал Мировой серии (при квалификации). Улан-Батор, Монголия

22-25 сентября – ЧЕ среди мужских и женских сборных U-17 (в случае квалификации). Греция