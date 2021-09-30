"Черкаськи Мавпы" проиграли "Химику" в Суперлиге Windrose

В чемпионате Украины по баскетболу в четверг, 30 сентября, играются очередные два поединка группового этапа Суперлиги Windrose. В Черкассах местные "Мавпы" уступили "Химику" – 63:89. Во второй игре дня киевский "Будивельник" встречается с БК "Одесса".

Накануне домашней встречи с Химиком главный тренер черкасчан Максим Михельсон ожидал тяжелой борьбы, волнуясь за эмоциональную настроенность своих игроков после изнурительной победы в предыдущем поединке против Будивельника.

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И волнения оказались не напрасными. Хозяева неуверенно вошли в борьбу. Им никак не удавалось наладить командное взаимодействие. Не пошла игра у героя предыдущего матча Родни Первиса. За первую половину он так и не смог ни разу попасть в кольцо.

За первую половину хозяева значительно больше ошибались, по потерям они уступали 9: 4. Зато южненцы больше и точнее атаковали. Поэтому Химик выиграл две четверти со старта с общим преимуществом в 13 очков.

Размочить личный счет набранных очков Первис смог лишь одним попаданием со штрафного в середине третьей 10-минутки. Периодические активные действия от Кольченко и Максвелла не мобилизовали хозяев. Поэтому общая тенденция не изменилась. Химик продолжил доминировать и выиграл и третью четверть.

Заключительная 10-минутка окончательно обозначила преимущество гостей. Те на ее старте продолжили увеличивать преимущество – 7:0. В итоге Химик уверенно выиграл и заключительную четверть и весь поединок.

Самыми результативными у победителей стали Делано Спенсер (28 очков) и Кристиан Джонс (16 очков, 8 подборов).

Черкаськи Мавпы следующий поединок играют 2 октября дома против Одессы. Химик в тот же день будет играть в Киеве против Будивельника.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Днепр" вылетел из Кубка Европы ФИБА, не сумев совершить камбэк в поединке против польского "Трефл Сопота".

Отметим, что 26 сентября Черкаськи Мавпы" обыграли дома киевский "Будивельник" 90:85, а "Прометей" был сильнее БК "Запорожья" 89:74.