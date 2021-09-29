"Днепр" не сумел совершить камбэк и вылетел из Кубка Европы ФИБА

"Днепр" в драматичном противостоянии уступил "Трефл Сопоту" в полуфинале квалификации со счетом 82:88 и прекратил выступления в Кубке Европы ФИБА. Отборочный матч прошел в болгарской Софии.

Подопечные Дмитрия Болдаева неудачно начали поединок, сразу же отпустив соперников вперед. Польский клуб быстро ушел в отрыв на 9 очков и увеличил его до 13 пунктов перед первым коротким перерывом.

Во второй десятиминутке "Днепр" начал постепенно подбираться к "Трефл Сопоту" благодаря точным трехочковым в исполнении Рашада Вона и яркой игре Вячеслава Боброва и Сергея Павлова, который усилил игру, выйдя со скамейки для запасных. После окончания второй четверти преимущество поляков составляло всего 6 очков – 38:44.

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Украинская команда отлично начала вторую половину, не только догнав номинальных гостей, но и сумев выйти вперед впервые в этом матче. После таймаута "Трефл Сопот" сумел собраться и не отпустил "Днепр" вперед, который проводил большинство результативных атак через Вона. Легионер ассистировал, совершал точные броски и зарабатывал на себе фолы.

В решающей четверти на паркете происходили настоящие качели. Команды обменивались точными попаданиями и сохраняли разницу в одно очко на протяжении первых трех минут, но затем полякам удалось провести несколько успешных атак и уйти в небольшой отрыв. Это и стало ключевым моментом поединка, поскольку в дальнейшем игроки "Трефл Сопота" так и не дали "Днепру" догнать себя, удерживая украинцев на комфортном расстоянии.

"Днепр" – "Трефл Сопот" 82:88 (12:25, 26:19, 22:17, 22:27)

Как сообщал OBOZREVATEL, "Прометей", который является действующим чемпионом Украины по баскетболу, обыграл российскую "Парму" и завоевал путевку в групповой этап Лиги чемпионов.