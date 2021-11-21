Матч Суперлиги Windrose завершился рекордом сезона

В чемпионате Украины по баскетболу в воскресенье, 21 ноября, был сыгран единственный поединок группового этапа. В Тернополе местный одноименный баскетбольный клуб обыграл криворожский "Кривбасс" (50:45). Матч установил рекорд сезона, показав самую низкую результативность в текущем розыгрыше.

С началом поединка в Тернополе на площадке было достаточно борьбы и больше ошибок. Особенно в атаке. Следовательно, результативность обеих команд была заметно низкой. За стартовую четверть соперники набрали всего 17 очков на двоих, при этом гостям досталось всего четыре из них.

Всего за первую половину ни одна из команд не набрала хотя бы 30 очков. При этом немного настойчивее в атаке были все же хозяева, оторвавшиеся на 12 очков. Самыми результативными были Максим Сандул (8 очков), Владимир Дашич (7), Марек Долежай (6). Для криворожцев даже эти скромные цифры были недостижимы. Только у Милоша Поповича и Эдварда Полайта было по 4 очка.

Видео дня

В третьей четверти ход борьбы не сильно изменился. Соперники в третьей четверти подряд не набрали хотя бы 30 очков на двоих. Правда, гости отыграли один балл отставания. При этом соперники мало забивали из-за дуги. Только 7 точных трехочковых за матч. Из них 3 забили гости за реализацию только в 11%.

В заключительной 10-минутке уже отчетливо проявилась тенденция к сокращению дистанции. Меньше четырех минут до конца игрового времени счет даже сравнялся, подарив вполне реальную интригу после наибольшего в третьей 10-минутке разрыва в 18 очков.

Впрочем, хозяевам хватило сил удержать преимущество и одержать шестую победу в сезоне, которая позволила оторваться от криворожцев в турнирной таблице и войти в зону плей-офф.

Тернополь следующий поединок будет играть 2 декабря дома против Строителя. Кривбасс 1 декабря будет играть в Днепре.

Тернополь. 16:00

Тернополь – Кривбасс – 50:46 (13:4, 15:12, 14:15, 8:15)

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 20 ноября, киевский "Будивельник" выиграл в гостях у "Химика" (77:72), а в Одессе местный одноименный клуб были сильнее "Черкаських Мавп" (71:69).