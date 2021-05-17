Лучший в карьере: украинец Михайлюк завершил третий сезон в НБА

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк завершил свой третий сезон в НБА 2020/21, сыграв в 66 поединках.

Начинал регулярный чемпионат Михайлюк в "Детройте", в составе которого принял участие в 36 играх (5 из них начинал в старте), набирая 6.9 очка (37.7% с игры, 33.3% трехочковых), делая 2.1 подбора и 1.6 передачи за 17.6 минуты на площадке.

По ходу сезона Святослав был обменян в "Оклахому-Сити", за которую отыграл в 30 матчах (9 в старте). В этом клубе воспитанник школы "Черкаських Мавп" показал лучшую статистику в карьере: 10.3 очка (43.8% с игры, 33.6% трехочковых), 3.0 подбора и 1.8 передачи за 23.0 минуты на площадке.

Отметим, что в минувшем сезоне в составе "Пистонс" украинский баскетболист набирал 9.0 очка, 1.9 подбора и 1.9 передачи при 40.4% реализации трехочковых.

В предстоящее межсезонье Михайлюк станет ограниченно свободным агентом. За прошедший сезон украинец заработал порядка 1,66 млн долларов. Квалификационное предложение для нашего соотечественника на сезон 2021/22 составит чуть боле 2 млн долларов.

Напомним, что Святослав Михайлюк начинал карьеру в детской и юношеской командах "Черкаських Мавп". В сезоне 2012/13 он дебютировал в украинской Суперлиге, приняв участие в трех матчах чемпионата.

В 2013-м его вызвали в сборную Украины до 16 лет, в 2014-м Михайлюк впервые примерил футболку взрослой национальной команды, а в 2016-м он был признан самым результативным и успешным баскетболистом "молодежки"

Благодаря ярким выступлениям за университетский клуб "Канзас Джейхокс" Святослава выбрали на драфте НБА 2018 года. Святослав подписал контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс", через год перешел в "Детройт Пистонс", а потом стал игроком "Оклахомы".

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая Свят показал наилучшую командную результативность в матче регулярного сезона НБА против лидера Западной конференции "Юты Джаз" (93:109).

2 мая мощный слэм-данк в исполнении Михайлюка в матче против "Финикс Санз" (120:123) занял восьмое место в рейтинге лучших моментов.