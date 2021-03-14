Клуб НБА официально объявил о подписании украинца Михайлюка

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Баскетбол
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Святослав Михайлюк

Клуб национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Окхалома" подтвердил трансфер украинского форварда Святослава Михайлюка из "Детройта".

"Моторы" обменяли баскетболиста сборной Украины на атакующего защитника Хамиду Диалло.

23-летний воспитанник школы "Черкаських Мавп" выступавший за "Детройт" с сезона-2018/19, в текущем сезоне забрасывал в среднем 6,9 очка, делал 2,1 подбора и отдавал 1,6 передачи за матч.

Оклахома подписала Михайлюка

Михайлюк начинал карьеру в детской и юношеской командах "Черкаських Мавп". В сезоне 2012/13 он дебютировал в украинской Суперлиге, приняв участие в трех поединках. В 2013-м Святослав впервые сыграл за сборную Украины до 16 лет, а в 2014-м – за взрослую национальную команду. В 2016-м его признали самым результативным и успешным баскетболистом "молодежки".

Святослав Михайлюк

В 2014 году Михайлюк принял приглашение из США и начал выступать за университетскую команду "Канзас Джейхокс". Яркая игра помогла ему подписать контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс" по итогам драфта 2018 года. Через год украинца обменяли в "Детройт".

Святослав Михайлюк

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 марта Михайлюк установил рекорд карьеры по результативным передачам в матче НБА против "Шарлотт Хорнетс", но это не помогло его команде победить (102:105).

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