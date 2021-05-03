Слэм-данк украинца Михайлюка вошел в десятку лучших моментов игрового дня в НБА

Мощный слэм-данк в исполнении украинского защитника "Оклахомы-Сити Тандер" Святослава Михайлюка в матче против "Финикс Санз" (120:123) занял восьмое место в рейтинге лучших моментов 2 мая в НБА.

В начале четвертой четверти воспитанник школы "Черкаських Мавп" совершил проход под кольцо и забил мяч сверху через Фрэнка Камински.

Суммарно наш соотечественник провел на площадке 15 минут. За это время он набрал 7 очков (2/4 двухочковых, 1/3 трехочковых), сделал 2 подбора и совершил 1 фол и 2 потери.

"Оклахома" Михайлюка потерпела 17-е поражение в 18 последних поединках и занимает 13-е место в Западной конференции.

"Оклахома-Сити" – "Финикс" 120:123 (33:27, 24:37, 28:34, 35:25)

"Оклахома-Сити": Бэйзли (19 + 9 подборов), Маледон (18), Дорт (10), Браун (4), Покушевски(4) – старт; Уильямс (15), Джером (15), Роби (11), Дек (11), Михайлюк (7),Брэдли (6 + 7 подборов).

"Финикс": Букер (32 + 6 передач), Пол (18 + 11 передач), Крэйг (18 + 10 подборов),Бриджес (17), Эйтон (5 + 7 подборов) – старт; К. Джонсон (12), Шарич (8),Камински (7), Картер (6).

Напомним, что Святослав начинал карьеру в детской и юношеской командах "Черкаських Мавп". В сезоне 2012/13 он дебютировал в украинской Суперлиге, приняв участие в трех матчах сезона.

В 2013-м его впервые вызвали в сборную Украины до 16 лет, а в 2014-м Михайлюк впервые сыграл за взрослую национальную команду. В 2016-м его признали самым результативным и успешным баскетболистом "молодежки".

Благодаря успешным выступлениям за "Канзас Джейхокс" в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) его выбрали под 47-м номером на драфте 2018 года. Святослав отыграл один сезон в "Лос-Анджелес Лейкерс", а затем перешел в "Детройт Пистонс", откуда его обменяли в "Оклахому".

Как сообщал OBOZREVATEL, в недавнем матче против "Индианы Пэйсерс" Михайлюк набрал 13 очков.