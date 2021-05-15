Украинец Михайлюк великолепно сыграл в НБА, став лучшим в матче с лидером

Украинский защитник "Оклахомы-Сити Тандер" Святослав Михайлюк показал наилучшую командную результативность в матче регулярного сезона НБА против лидера Западной конференции "Юты Джаз" (93:109).

Воспитанник школы "Черкаських Мавп" вышел со скамейки запасных и провел на площадке 25 минут 41 секунду. За это время он набрал 19 очков (5/10 двухочковых, 3/4 трехочковых) собрал 1 подбор, отдал 2 передачи и поставил 1 блок-шот при 1 фоле и 1 потере.

Михайлюк стал самым результативным в составе "Тандер", 18 очков набрал его одноклубник Габриэль Дек.

Оклахома-Сити – Юта 93:109 (20:30, 27:31, 19:31, 27:17)

Оклахома-Сити: Маледон (18), Покушевски (6 + 9 подборов), Роби (6), Браун (5 + 8 подборов), Бэйзли (2) – старт; Михайлюк (19), Дек (18), Хорд (9), Браун (6), Брэдли (4).

Юта: Богданович (22), Гобер (16 + 18 подборов), Конли (10), О'Нил (6 + 7 подборов), Инглс (5) – старт; Кларксон (18), Ньянг (11), Форрест (9), Фэйворс (8), Брэнтли (2), Морган (2), Они (0), Томас (0), Азубуйке (0), Ильясова (0).

"Оклахома" потерпела 20-е поражение в 21 последних поединках и занимает 14-е место в Западной конференции.

Команда другого украинского баскетболиста Алексея Лэня – "Вашингтон" – победила "Кливленд" (120:105) и вышла в плей-ин (турнир НБА для команд, занявших 7-10 места в каждой конференции). Украинец набрал 4 очка и сделал 5 подборов за 11 минут на площадке.

Вашингтон – Кливленд 120:105 (31:33, 27:23, 33:20, 29:29)

Вашингтон: Уэстбрук (21 + 12 подборов + 17 передач), Бертанс (17), Хачимура (14), Хатчисон (6), Лэнь (4) – старт; Р. Лопес (14), Гэффорд (12), Гилл (12), Смит (11), Мэтьюз (9), Уинстон (0).

Кливленд: Секстон (26 + 6 потерь), Аллен (18 + 14 подборов), Окоро (17), Осман (16 + 6 передач), Уэйд (12 + 9 подборов) – старт; Томас (6), Кабенгеле (4 + 7 подборов), Варежао (3), Гарлэнд (3), Мартин (0).

Напомним, что Святослав Михайлюк начинал карьеру в детской и юношеской командах "Черкаських Мавп". В сезоне 2012/13 он дебютировал в украинской Суперлиге, приняв участие в трех матчах чемпионата.

В 2013-м его вызвали в сборную Украины до 16 лет, в 2014-м Михайлюк впервые примерил футболку взрослой национальной команды, а в 2016-м он был признан самым результативным и успешным баскетболистом "молодежки"

Благодаря ярким выступлениям за университетский клуб "Канзас Джейхокс" Святослава выбрали на драфте НБА 2018 года. Наш соотечественник подписал контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс", через год перешел в "Детройт Пистонс", а потом стал игроком "Оклахомы".

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 мая Михайлюк стал самым результативным в матче регулярного сезона НБА против "Голден Стейт".

2 мая мощный слэм-данк в исполнении Свята в матче против "Финикс Санз" (120:123) занял восьмое место в рейтинге лучших моментов.