"Кривбасс" обыграл "Тернополь" в Суперлиге Windrose

В чемпионате Украины по баскетболу в субботу, 5 февраля, был сыгран единственный поединок регулярного сезона Суперлиги Windrose. "Кривбасс" со счетом 65:58 обыграл БК "Тернополь".

Стартовую четверть хозяева провалили и больше 5 минут не могли набрать свои первые очки в матче, а гости в это же время совершили рывок 13:0. Тернополь удачно действовал в атаке и защите, и имел преимущество в 15 очков. Во второй четверти ситуация изменилась. В этот раз Тернополь набрал всего 10 очков за 10 минут, а Кривбасс сумел сократить отставание до 8 очков. Ключевую роль в этом сыграл Стефан Вукович, попавший два подряд трехочковых, а также Владислав Коренюк, реализовавший почти все свои броски.

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После большого перерыва игра Тернополя почти не изменилась и более чем за 7 минут гости набрали всего 1 очко, а Кривбасс существенно добавил. Благодаря этому хозяевам удалось не только сравнять счет, но и впервые в матче выйти вперед. Интересной стала заключительная четверть. Лидер менялся после каждой атаки и до решающих минут ни одна из команд не имела явного преимущества. Конец матча был за Кривбассом. Айзея Юмипиг поразил трехочковый, а Коренюк помимо удачных атак был лучшим еще и на подборах. Кривбасс второй раз в сезоне сумел победить Тернополь.

Следующий матч Кривбасс проведет 10 февраля против Химика, а Тернополь на день позже сыграет с Харьковскими Соколами.

Суперлига. Регулярный чемпионат:

Кривой Рог, СК КНУ

Кривбасс – Тернополь 65:58 (10:24, 16:10, 17:10, 20:15)

Кривбасс: Коренюк (16+9 подборов), Юмипиг (13+5 ассистов), Бондарчук (3), Артамонов (7+8 ассистов), Попович (6+6 подборов), Фролов (0), Латкович (5), Мотли (5+4 подбора), Вукович (10)

Тернополь: Бояркин (12), Домаркас (5), Сандул (8+9 подборов), Мюрри (10), Дашич (6+8 подборов), Фурстингер (2+7 подборов), Джонс (13+8 подборов), Луценко (2)

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне БК "Черкаськи Мавпы" одержали вторую победу кряду в регулярном чемпионате Суперлиги Windrose. Подопечные Максима Михельсона на своей площадке сотворили сенсацию и обыграли южненский "Химик" – 80:78.