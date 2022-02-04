Сенсация от 'Мавп', победа 'Будивельника': результаты Суперлиги Windrose 4 февраля

БК "Черкаськи Мавпы" одержали вторую победу кряду в регулярном чемпионате Суперлиги Windrose. Подопечные Максима Михельсона на своей площадке сотворили сенсацию и обыграли южненский "Химик" – 80:78.

Первая половина поединка получилась невероятно напряженной. Команды не давали друг другу оторваться больше, чем на четыре очка. "Мавпы", несмотря на статус аутсайдера поединка, навязали сопернику рваный баскетбол, к которому южненцы оказались не готовы. В итоге к большому перерыву хозяева площадки добились трехочкового преимущества.

Третья четверть получилась полной противоположностью того, что зрители увидели в первых двух. "Химики" ее полностью провалили, ни разу не сумев выйти вперед.

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На решающий период команды вышли на паркет при счете 58:52. Однако здесь южненцы включились и совершили впечатляющий камбэк, который позволил им добиться преимущества на табло "+5".

Судьба встречи решилась в последние три минуты, а героем стал центровой "Мавп" Игорь Сергеев. Именно он принес своей команде два очка, забив решающий мяч за шесть секунд до сирены.

"Черкаськи Мавпы" – "Химик" – 80:78 (22:20, 20:19, 16:13, 22:26)

В другом матче игрового дня "Будивельник" без особых проблем справились с "Одессой". Киевляне были сильнее на своей площадке – 88:68.

Лишь в первой четверти гостям удалось навязать фавориту борьбу. "Строители" немного вальяжно вошли в матче, чем успешно пользовались одесситы, не дав оппоненту уйти в существенный отрыв.

А вот уже во втором периоде киевляне взвинтили темп, что тут же принесло свои плоды. Довольно быстро они добились двузначного преимущества в счете.

Этот момент, похоже, несколько расслабил игроков "Будивельника". Иначе не объяснишь то, что уже на первой минуте второй половины игры на табло горели цифры 43:41. Этот момент заставил наставника столичной команды Игорса Миглиниекса устроить своим подопечным разнос.

Действия литовского тренера дали результат. С этого момента хозяева начали уверенно наращивать отрыв в счете. В четвертой четверти он достиг 24 очков. Киевляне спокойно довели матч до итоговой победы.

"Будивельник" – "Одесса" – 88:68 (24:16, 19:23, 25:14, 20:15)

Как сообщал OBOZREVATEL, "Николаев" обыграл "Тернополь" в очередном матче Суперлиги Windrose.