"Киев-Баскет" неожиданно проиграл во 2-м матче 1/2 финала Суперлиги Париматч

В чемпионате Украину по баскетболу в четверг, 27 мая, состоялся второй полуфинальный матч Суперлиги Париматч. Столичный "Киев-Баскет" на домашней площадке ДС "Венето" потерпел неожиданное поражение от БК "Запорожья" – 66:73. Счет в серии до 3 побед стал 1:1.

Команда Валерия Плеханова лучше стартовала и лучше соперника провела первую половину. По сравнению с первым матчем гости качественнее защитились и удачнее использовали свои возможности в нападении. Традиционно эффективно в нападении сыграл лидер запорожцев Кэффи и тандем бигмены Маяускас - Тихонов.

У Киев-Баскета свои броски попал Мишула и лидером на площадке был капитан Близнюк, который помог киевлянам сократить отставание в конце второй четверти. Максимальной отрыв гостей во время первой половины достигал 13 баллов, но за счет рывка перед большим перерывом Киев-Баскет сократил отставание до 3 очков. 42:39 - первая половина за Запорожьем.

В третьей четверти хозяевам удалось лишь дважды сравнять счет, гости удержали преимущество и ушли на последний перерыв между четвертями с преимуществом в 4 очка в свою пользу. В этом матче все решалось в заключительной десятиминутке, во время которой на площадке развернулась настоящая баскетбольная драка с физическим противостоянием от игроков обеих команд.

Ключевая борьба развернулась в трехсекундной, где запорожцы были более убедительными. Команда Валерия Плеханова набрала больше очков в краске и получила больше очков второго шанса. БК Запорожье отошел от стартовой неудачи в серии и, продемонстрировав характер, выиграл второй матч в полуфинале со счетом 74:66.

Дмитрий Тихонов завершил матч с дабл-дабл в активе, добавив до 12 очков 10 подборов и 3 блок-шота, а его рейтинг эффективности составил рекордные в составе победителей 23 балла.

Следующую третью игру серии команды сыграют 31 мая уже на площадке БК Запорожье - в ПС Юность в 18:00.

Суперлига Париматч. Плей-офф, 1/2 финала

матч №2

Киев-Баскет - Запорожье 66:74 (17:25, 22:17, 17:18, 10:14)

Киев-Баскет: Близнюк 20 + 10 подборов + 4 передачи + 2 блок-шота, Ковалев 8, Крутоус 2, Месси 2, Коренюк 2 - старт, Янг 13 + 8 передач, Мишула 8, Павлов 7 + 5 подборов, Тибодо 4

Запорожье: Кэффи 17 + 9 передач - 5 потерь, Тихонов 12 + 10 подборов, Сизов 11 Мальчевский 8, Грицак 4 - старт, Маяускас 15 + 6 подборов + 3 перехвата, Михеев 7

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 25 мая, в первой игре полуфинальной "Киев-Баскет" на домашней площадке ДС "Венето" добыл победу над БК "Запорожье" – 77:53.

Кроме "Киев-Баскета" и "Запорожья" в полуфинал вышли "Прометей" из Каменского и "Днепр". Эта пара стартует на стадии 1/2 финала с 28 мая.