Определились все полуфиналисты Суперлиги Париматч

Баскетбольный клуб "Днепр", добыв уверенную победу в третьем четвертьфинальном матче серии против киевского "Будивельника" (107:84), стал четвертым полуфиналистом Суперлиги Париматч.

Ранее в полуфинал вышли "Прометей" из Каменского, который прошел "Химик", БК "Запорожье", который переиграл "Тернополь" и столичный "Киев-Баскет", который одолел "Черкаськи Мавпы".

Полуфинальная серия стартует 25 мая. "Киев-Баскет" сыграет с "Запорожьем", а "Днепр" с "Прометеем".

Днепр i Будивельник хорошо изучили друг друга, поэтому не тратили время на лишнюю разведку, сразу окунувшись в борьбу. И сразу стала заметна разница в настрое команд. Хозяева уверенно пошли вперед, будто продолжая кураж от двух предыдущих победных для себя матчей серии. Зато в действиях киевлян уже сразу возникло немало брака, будто гостям мешал груз усталости, от которого они так и не избавились. Поэтому хозяева уверенно набирали очки, увеличивая разницу. Днепрянам удавалось практически все. Среди прочего пошли дальние попадания, которых только стартовой 10-минутку они реализовали 6.

Уже по ходу второй четверти днепряне опережали киевлян на 20 очков. На большой перерыв киевляне отыграли лишь один балл. К тому же перспективы возможного возвращения интриги гостями выглядели слишком туманными.

Возобновление борьбы это подтвердило. Днепр продолжил методично гнуть свое, вырываясь вперед уже на 23 очков. Периодические вспышки ярких индивидуальных действий от игроков гостей общий ход борьбы не влияли.

Ничего удивительного в заключительной части поединка не произошло. Хозяева уверенно перешагнули рубеж в 100 набранных очков и завоевали решающую победу в серии и место в полуфинале.

Следующий поединок Днепр играет 28 мая дома против Прометея – первый матч полуфинальной серии. Для Будивельника сезон завершен.

Суперлига Париматч Плей-офф. 1/4 финала. матч 5

двадцать третье мая

Днепр. 14:30

Днепр – Будивельник (Киев) – 107:84 (31:23, 26:15, 26:20, 24:26)

Счет серии – 3: 2

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы лучшие игроки регулярного сезона.