"Киев-Баскет" уверенной победой стартовал в полуфинале Суперлиги Париматч

В чемпионате Украину по баскетболу во вторник, 25 мая, стартовала полуфинальная серия Суперлиги Париматч. Столичный "Киев-Баскет" на домашней площадке ДС "Венето" добыл победу над БК "Запорожье" – 77:53.

Поединок начался при полном доминировании хозяев. Киевляне контролировали все аспекты игры, зато гости слишком много ошибались и казались изможденными. Поэтому уже в первой четверти разница достигла 17 очков в пользу хозяев.

Одним из самых активных в Киев-Баскет был капитан Богдан Близнюк. За первую половину он набрал 9 очков. На балл меньше было у Павла Крутоуса. Лидер запорожцев Майк Кэффи находился в тени – лишь 3 очка за первую половину. Всего за реализацией хозяева вдвое преобладали гостей. А по очкам в быстром отрыве разница была разгромной – 16:0.

После перерыва киевляне продолжили контролировать ход поединка, имея в виду в подсознании следующий поединок. На лидирующие позиции вышел Коренюк, который стал самым. У гостей тем временем напомнил о себе Кэффи. Он стал лидером по набранным очкам своей команды, однако этого было откровенно мало, чтобы повлиять на общий ход. Киевляне и дальше спокойно контролировали игру. В итоге победа на старте полуфинальной серии.

Следующий матч полуфинала соперники сыграют в Киеве 27 мая.

Суперлига Париматч Плей-офф. 1/2 финала. Матч 1

Киев-Баскет – Запорожье – 77:53 (27:10, 20:14, 13:19, 17:10)

Киев-Баскет:

Запорожье:

Счет серии – 1:0

Как сообщал OBOZREVATEL, кроме "Киев-Баскета" и "Запорожья" в полуфинал вышли "Прометей" из Каменского и "Днепр". Эта пара стартует на стадии 1/2 финала с 28 мая.