'Киев-Баскет' уверенно победил 'Одессу' в Суперлиге Windrose

Столичный "Киев-Баскет" одержал убедительную победу над "Одессой" в очередном матче регулярного чемпионата Суперлиги Windrose. Коллектив Айнарса Багатскиса был сильнее на своей площадке – 84:60.

Со стартовым вбрасыванием киевляне принялись доказывать свой статус фаворита. При этом у гостей игра совершенно не пошла. Еще в первой четверти преимущество столичных "пчел" достигло 12 очков.

Вторая 10-минутка получилась провальной для баскетболистов "Одессы". Они сумели набрать лишь шесть пунктов. Этот момент фактически предопределили исход поединка. "Киев-Баскет" продолжал уверенно себя чувствовать на паркете.

Видео дня

После большого перерыва отрыв хозяев перевалил за "+30". В заключительном периоде "пчелам" не составило труда довести поединок до итоговой победы и добыть очередные два очка в турнирную таблицы чемпионата и догнать соседей из "Будивельника".

"Киев-Баскет" – "Одесса" – 84:60 (22:10, 19:6, 24:18, 19:26)

Как сообщал OBOZREVATEL, "Днепр" и киевский "Будивельник" одержали очередные победы в Суперлиге Windrose.