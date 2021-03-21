"Киев-Баскет" сделал невероятный камбек и добыл победу в Суперлиге Париматч

В чемпионате Украины по баскетболу в воскресенье, 21 марта, играются очередные поединки в Суперлиге Париматч.

Столичный "Киев-Баскет" в матче с "Химиком" отыграл в 4-й четверти 16 очков, перевел игру в овертайм и одержал победу 80:71.

Химик завладел преимуществом уже на старте игры и не отдавал ее сопернику до конца первой половины. Команда Виталия Степановского хорошо защитилась, и удачно заиграла трехсекундную, где традиционно эффективно работали Нельсон и Салливан. Киев-Баскету в первой части матча не хватило энергии и спортивной злости.

Команда Айнарса Багатскиса имела низкий процент реализации бросков с игры и проигрывала сопернику по всем фронтам. Отдельной проблемой для киевлян стали 3 фола в пассиве бигменов Коренюка и Тибодо, что стало проблемой для хозяев, которые проводили очередной матч без Майкла Джейкобсона. Как результат, Химик пошел на большой перерыв за 15 очков преимущества.

В третьей четверти южненцы смогли удержать преимущество, которое достигало 19 очков. Казалось, что команда Виталия Степановского уже не отдаст выигранный матч, но Киев-Баскет сделал героический камбэк. Команда Багатскиса продемонстрировала защиту совсем другого уровня в четвертой четверти, закрыв лидеров соперника. Хозяева начали бежать в быстрое нападение, почувствовали уверенность в трехсекундной и сумели довести свой камбэк до овертайма. Досадная потеря под своим кольцом от гостей позволила Киев-Баскету сравнять счет, а атака на победу очков южненцам не принесла.

В овератйме, получив уверенность и играя на кураже, Киев-Баскет игру уже не отдал. Получив первое лидерство в матче именно в дополнительной 5-минутке, Киев-Баскет выиграл со счетом 80:71 и во второй раз в сезоне одолел южненцев на своей площадке.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне "Будивельник" в третий раз в сезоне победил "Прометей" (98:90). "Днепр" добыл 20-ю победу в сезоне, одолев "Николаев" (84:70), а "Харьковские Соколы" проиграли дома "Черкаським Мавпам" (57:83).