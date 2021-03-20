Победы "Днепра" и "Будивельника": результаты Суперлиги Париматч 20 марта

В чемпионате Украины по баскетболу в субботу, 20 марта, были сыграны три поединка в Суперлиге Париматч.

"Будивельник" в третий раз в сезоне победил "Прометей" (98:90). "Днепр" добыл 20-ю победу в сезоне, одолев "Николаев" (84:70), а "Харьковские Соколы" проиграли дома "Черкаським Мавпам" (57:83).

Соперники не стали тратить много игрового времени на стартовую разведку. Размен результативными атаками начался уже с первых минут. Стартовой четверть команды набрали 42 очка.

Следующей 10-минутки результативность еще выросла – 58 очков на двоих. При этом киевляне обеспечили на большой перерыв всего 4 очка преимущества.

Безудержным для гостей стал легионер хозяев Кейвон Дэвенпорт, который только за первую половину набрал 19 очков. В кам`янчан за это время активным был Рашад Вон – 16 очков.

С началом второй половины лидером хозяев на время стал Андрей Кожемякин, который своими восемью очками помог удерживать лидерство.

Аргументом в заключительной части матча стали дальние броски. Сначала Яковичс пять раз попал из-за дуги. А в последних атаках дважды издали попал Кобец.

Будивельник (Киев) – Прометей (Каменское) – 98:90 (22:20, 30:28, 16:17, 30:25)

Строитель: Дэвенпорт 22о + 12пд, Бурт, 18 + 8пр, Яковичс 15 Джефферсон 11о + 10пд, Кобец 9, Брайс Джонсон 8о + 7пд, Кожемякин 8, Дево 6, Звонов 1, Горбенко, Козлов.

Прометей: Вон 27о+ 6пр, Майерс 15 Петров 14о + 6пд + 6пр, Эванс 11 Лукашов 7, Беликов 7, Сидоров 5, Липовый 4, Луценко, Стивенс.

Харьковские Соколы проиграли дома Черкаським Мавпам – 57:83.

Для харьковчан матче против непосредственного соседа и конкурента по турнирной таблице едва ли не последняя возможность, чтобы цепляться за место в плей-офф. Однако без нескольких игроков посягать на это место оказалось слишком сложно.

В домашнем поединке против Мавп Соколы только в первой четверти поддерживали паритет. А уже со второй 10-минутки Мавпы уверенно и неуклонно пошли вперед.

Уже на большой перерыв гости имели 9 очков преимущества. При ощутимом преимуществе в реализации и под щитами гости и во второй половине продолжали уверенно увеличивать отрыв. Поэтому говорить о возможном перелом в ходе борьбы или интригу не приходилось.

Харьковские Соколы – Черкаськи Мавпы – 57:83 (17:18, 13:21, 9:25, 18:25)

Харьковские Соколы: Немца 18о + 9пд, Бояркин 14 Богс 8, Пресли 8, Мусиенко 3о + 5пд, Анисимов 3, Чумаков 3, Луна.

Черкаськи Мавпы: Скапинцев 16о + 14пд + 5пр, Райт 14о + 5пд, Янг 13 Конев 11о + 5пд, Ткаченко 10 Уильямс 6, Дзюба 5о + 7пд, Камерон 4, Сергеев 2х + 6пд, Бондаренко 2, Попов, русловых.

Днепр получил 20-ю победу в сезоне благодаря победе над Николаевом – 84:70.

В стартовой четверти Днепр уверенно переиграл соперника и завладел преимуществом +10. Удалось это благодаря лучшей реализации из краски – 7 против 3. Также команды выполнили по одному точному трехочковому. Стоит отметить Кравцова и Террелла, набравшие по 6 очков.

И уже в следующей четверти Николаев минимально переиграл Днепр. Корабелы трижды попали из-за дуги тогда как соперники дважды. Отличились Колтер, Дубоненко и Эдриан. Также гости меньше ошибались – 9 потерь против 12 Однако, хозяева продолжали лучше играть под щитами – 19 подборов против 15 и командно – 14 передач против 11.

После перерыва продолжали прекрасно себя показывает Санон, Бобров и Кравцов. Украинцы в итоге набрали 15, 13 и 15 очков соответственно. В составе "корабелов" себя лучше проявил Колтер, у которого 20 набранных баллов, 2 подбора и 7 передач.

В общем, статистика команд была более или менее равной – 27 попаданий против 25, 35 подборов против 36 и 29 передач против 22. Победить Днепру позволила именно дисциплина. Подопечные Дениса Журавлева реализовали 23 штрафных броска, тогда как Николаев – 12. Поэтому, 20 победа Днепра – 84:70.

Днепр – Николаев 84:70 (22:12, 20:21, 22:22, 20:15)

Днепр: Тимофеенко 9 очков + 5 подборов + 2 передач, Санон 15 + 4 подбора + 4 передач, Террелл 9 очков + 6 передач, Кравцов 15 + 3 подбора + 1 передач, Бобров 13 очков + 5 подборов + 2 передач

Николаев: Гудвин 10 очков + 12 подборов + 4 передач, Приймак 7 очков 2 подборов, Дубоненко 9 очков, Эдриан 12 очков + 9 подборов + 5 передач, Колтер 20 очков + 2 подбора + 7 передач, Заплотинский 8 очков + 4 подборов + 3 передач

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