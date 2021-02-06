Как Украине выйти на женский Евробаскет-2021. все расклады

В субботу, 6 февраля, женская национальная сборная Украины по баскетболу сыграет заключительный матч квалификации чемпионата Европы-2021. Команда Срджана Радуловича в 17:00 по киевскому времени в португальском Матозиньюше будет противостоять сборной Финляндии.

Наша команда претендует на попадание в финальную часть Евробаскета, но кроме победы над финками, нам нужно, чтобы состоялись хотя бы три из четырех следующих условий по результатам матчей в следующих группах:

Группа A. Победа Болгарии с любой разницей или победа Греции не более чем в 7 очков.

Группа I. Победа Германии не более чем в 16 очков или Латвии не более чем в 11 очков.

Группа B. Победа Израиля над Черногорией.

Группа H. Победа Словакии над Нидерландами, но с разницей только в 1, 2 или 3 очка.

Перед заключительной игрой турнирная таблица в группе G выглядит следующим образом:

Заключительный матч квалификации чемпионата Европы женской национальной сборной в прямом эфире будет транслировать телеканал XSPORT, также посмотреть игру можно будет на сайте FBU.ua.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад Украина добыла разгромную победу над Португалией.