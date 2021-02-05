Финляндия – Украина: анонс матча отбора на женский Евробаскет-2021, трансляция на XSPORT

Национальная женская сборная Украины по баскетболу в субботу, 6 февраля, проведет заключительный матч отбора на чемпионат Европы-2021.

В португальском Порту в так называемом пузыре команда Срджана Радуловича сыграет с Финляндией. OBOZREVATEL проведет онлайн-видеотрансляцию матча Финляндия – Украина. Начало встречи – в 17:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ФИНЛЯНДИЯ – УКРАИНА

Увидеть решающий для наших девушек матч можно будет благодаря прямой трансляции на телеканале XSPORT.

Кроме того, за ходом встречи можно будет следить на официальном сайте Федерации баскетбола Украины.

ПРОГНОЗ НА ФИНЛЯНДИЯ – УКРАИНА

Явными фаворитками игры считаются номинальные гости. Ставки на победу Украины в основное время принимаются с коэффициентом 1,02.

Ничья оценивается котировкой 30,00. А показатели на успех финской команды достигают уровня 12,00.

СОСТАВЫ КОМАНД

Финляндия: Кати Оллилайнен, София Пеландер, Элина Коскимиес, Лотта Весилума, Авак Куйер, Мариан Калин, Линда-Лотта Лехторанта, Веера Пирттинен, Аника Холопайнен, Аннина Айджанен, Хенна Сандвик, Сага Укконен.

Украина: Вита Горобец, Вероника Любинец, Ульяна Дацько, Елизавета Митина, Ольга Сивакова, Кристина Филевич, Мириам Уро-Ниле, Людмила Науменко, Алина Ягупова, Ольга Яцковец, Виктория Шматова, Ольга Дубровина, Оксана Молова.

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Нашим девушкам, чтобы завоевать путевку в финальную часть Евробаскета-2021, необходимо попасть в число пять лучших команд среди тех, которые займут вторые места.

"Желто-синим" необходимо выигрывать с максимальной разницей у финнок, а также следить за раскладами в других группах. Перед заключительными матчами подопечные Радуловича занимают четвертое место в рейтинге вторых мест.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Евробаскет-2011. Квалификация

Финляндия – Украина – 76:82 (18:20, 23:20, 12:18, 23:24)

Евробаскет-2015. Квалификация

Финляндия – Украина – 52:75 (17:19, 20:16, 11:20, 4:20)

Украина – Финляндия – 83:49 (21:16, 21:13, 25:8, 16:12)

Евробаскет-2021. Квалификация

Украина – Финляндия – 84:66 (22:25, 28:14, 20:17, 14:10)

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Срджан Радулович назвал трудным матч с Португалией в отборе на женский Евробаскет-2021, несмотря на разгромный счет в пользу нашей команды.