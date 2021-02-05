"Химик" на последней секунде обыграл "Киев-Баскет": результаты Суперлиги Париматч 5 февраля

Южненский "Химик" обыграл столичный "Киев-Баскет" в очередной игре регулярного чемпионата Суперлиги Париматч.

Команда Виталия Степановского была сильнее соперника на своей площадке – 68:66, забив решающий мяч за секунду до конца игры.

На старте игры более удачливыми оказались гости. Киевлянам удалось оторваться на пять очков, однако хозяева очень быстро восстановили равновесие в счете. Более того, подопечные Степановского продолжали владеть инициативой и наращивать преимущество.

Во второй четверти "химики" держали соперника на дистанции в 4-6 очков. К большому перерыву южненцы пришли с показателем "+7".

15-минутный отдых пошел на пользу гостям. Наставник киевлян Айнарс Багатскис внес коррективы в игру своей команды, что привело к рывку 4:14 за каких-то пять минут. После этого на площадке начались настоящие качели.

В решающем периоде баскетболисты обеих команд действовали несколько скованно, что сказалось на результативности. Соперники шли очко в очко, но в напряженной концовке более удачливыми оказались хозяева. Победные очки им принес Льюис Салливан за секунду до финальной сирены.

"Химик" – "Киев-Баскет" – 68:66 (16:11, 21:19, 16:23, 15:13) "Химик": Салливан (20 + 9 подборов), Нельсон (19 + 8 подборов), Войналович (10 + 5 подборов), Зотов (6 + 5 передач), Мироненко (5), Антипов (3), Рябчук (3), Марченко (2).

"Киев-Баскет": Янг (18), Джейкобсон (10), Коренюк (6 + 5 подборов), Близнюк (8 + 5 подборов), Павлов (5), Месси (9), Мишула (8), Тибидо (2), Крутоус.

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